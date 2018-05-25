"Fed'in faiz artırımları 2019'da sona erebilir"

25 Mayıs 2018

Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker, faiz artırımlarının 2019 yılında sona erebileceğini söyledi.

En şahin merkez bankacılardan biri olarak bilinen Harker, Fed'in gösterge faiz oranını 2018'de toplam 3 kez ve gelecek yıl 3 kez daha artıracağını ve ardından ekonominin başa baş noktasına gelmesi ile duracağını öngördüğünü belirtti.

CNCB'ye konuşan Harker, "Faizde nötr seviyeye yaklaştığımızı düşünüyorum. Ancak enflasyonun hızlanmaya başladığının görürsek, bu yıl dördüncü bir faiz artırımına da açık olurum. Ancak öncelikle buna dair kanıt görmeliyim" dedi.

Fed toplantı tutanakları yayımlandı