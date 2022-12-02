Fintech yatırımları rekor kırdı

Meleklerin Günü 2’de Türkiye’nin önde gelen melek yatırımcıları ve fon yöneticileri melek yatırımcı olmak isteyenlerle tecrübelerini paylaştı. İstanbul'da düzenlenen etkinlikte, yatırım sektöründe deneyim sahibi olan ve aktif olarak melek yatırımcı olan isimler, melek yatırım yapmak isteyen 250’den fazla katılımcıyla bir araya geldi. Etkinlikte; Türkiye ekosisteminin genel gidişatı, kurumsal girişimcilik, yatırımların hukuki boyutu ve sektörün geleceği konuşuldu.

Sektörün öncülerinden Ersin Pamuksüzer, Ahu Büyükkuşoğlu Serter, Tuğrul Ağırbaş ve Serkan Ünsal gibi isimlerin konuşmacı olarak yer aldığı etkinlikte; Kurumsalın Girişimcilerle Etkileşimi, Geleceğe Tohum Ekmek: Deneyimli Melekler, Geleceğe Yatırım Yapmak ve Sürdürülebilir Bir Dünyaya Yatırım başlıklı oturumlar düzenlendi. Katılımcılar, teknoloji alanındaki girişimleri için yatırım arayan girişimcilerin sunumlarını takip etti. Program sonundaki networking bölümünde ise ekosistemdeki birçok isim etkileşimde bulunma fırsatını yakaladı.

Meleklerin Günü 2'nin açılışında konuşan helo! CEO’su ve Kurucu Ortağı Orhan Bayram, “Bu özel ve anlamlı günde sektördeki öncü isimlerin deneyimlerini ilk ağızdan dinleyecek olmaktan dolayı oldukça mutluyuz. helo!, yatırımcılara ve yatırım kuruluşlarına yatırım süreçlerinde çeşitli hizmetler veren, girişimcilere de geliştirdiği programlarla destek sağlayan bir girişim platformu olarak faaliyet yürütüyor. Bugün de Meleklerin Günü’yle birlikte melek yatırımcılıkla ilgili deneyimleri ve süreçleri aktararak, daha fazla melek yatırımcının sektöre katılmasını katkı sunmayı hedefliyoruz. Ekosistemdeki paydaşlar olarak günlük telaşlardan uzaklaştığımız, farklı yolculuklardan edinimler kazandığımız bir gün olmasını diliyorum” dedi.

"Yatırımcılar fintech’lere 89 milyon dolar değerinde yatırım yaptı"

“Türkiye Girişim Ekosistemine Genel Bakış” başlıklı oturumda konuşan startup.watch Kurucusu Serkan Ünsal, sektörün gidişatına dair değerlendirmelerde bulunurken bazı önemli verileri de katılımcılarla paylaştı. Serkan Ünsal, “Türkiye ekosistemine baktığımızda, bilanço olarak tahminen geçen yıla yakın bir konumda veya geçen yılın biraz üstünde bitireceğiz. Bu sene verilerine bakacak olursak, 350 yatırımcının en az bir yatırım turuna katıldığını görüyoruz. Gaming ve fintech yatırımlarını değerlendirdiğimizde, fintech’te tüm zamanların rekoru kırıldı. Yatırımcılar sadece fintech’lere 89 milyon dolar değerinde yatırım yaptı. Dünya genelinde yatırım miktarlarının düştüğünü söyleyebiliriz” dedi.

"Gereğinden fazla optimist olan birisi büyük bir ihtimalle batar"

“Geleceğe Tohum Ekmek: Deneyimli Melekler” başlıklı oturumda konuşan TheLifeCo Kurucusu Ersin Pamuksüzer, “Melek yatırımcılık anlayışımda mentörlük ön planda, yatırımcılık arka planda yer alıyor. Yatırımcı tarafında, yeni girişimler noktasında karşıdaki girişimcinin kimliği önem kazanıyor. Benim anlayışıma göre girişimcilerin optimist realist olması gerekiyor. Ancak böyle girişimciler başarı sağlayabilir. Gereğinden fazla optimist olan birisi büyük bir ihtimalle batar. Girişimlerin zamanın ruhunu da takip edebilmesi gerekiyor. Tavsiyem fikirlerinden çok kendi mesleklerine saygıları olsun. Girişimciler ekosisteme daha fazla hâkim olarak melek yatırımcıları ikna edecek bir duruş sergilemeli” dedi.

"Kişilere yatırım yapıyoruz"

Aynı oturumda tecrübelerini paylaşan Arya Kadın Yatırım Platformu Kurucusu Ahu Büyükkuşoğlu Serter, “Melek yatırımcılıkta kişilere yatırım yapıyoruz. Ancak kurucuları destekleyen en önemli faktörün ekipler olduğunu görüyoruz. Sizi ileri taşıyan ve dikkat çeken bir kurucu, iş süreçlerindeki çok küçük noktalarda başarısızlık yaşayabiliyor. Birbirlerini tamamlayan ekiplerin olmasının değerli olduğunu düşünüyorum. Yatırımcı tarafında girişimcilerin performans odaklı, işine hâkim ve net olması bekleniyor. 5 dakikalık bir sunum olsa dahi işin özünün hızlı bir şekilde anlatılması oldukça önemli. Yatırım görüşmelerinde, girişimlerin potansiyel olarak sorulabilecek bazı soruların altını doldurmasının temel nokta olduğunu ifade edebiliriz” dedi.

"İnsanlara örnek olmak istiyorum"

Kurumsalın Girişimcilerle Etkileşimi” başlıklı oturumda konuşan Girişimci Kurumlar Platformu Başkanı Tuğrul Ağırbaş, “Kurumları, girişimci kurumlar haline getirmeye çalışıyoruz. Birbirimizden öğrenerek girişim ekosistemindeki iş birliklerini büyütmeye çalışıyoruz. Kurumdan çıkıp girişimci olunur mu? Kendi serüvenimde bu soruya cevap arayarak insanlara örnek olmak istiyorum. Herkes gerekli tecrübeleri kazandıktan sonra mentör ve yatırımcı oluyor. Farklı bir yola girerek girişimciliği test etmeye yöneldim” dedi.