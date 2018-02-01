Fitch, 3 Türk bankanın notlarını teyit etti
Fitch, Anadolubank, Fibabanka ve Şekerbank'ın kredi notlarını teyit etti. Artan fonlama maliyetlerinin kâr marjlarını baskıladığını belirtti.
Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Anadolubank ve Fibabanka'nın kredi notlarını BB-, Şekerbank'ın kredi notunu ise B+ olarak teyit etti; görünümleri 'durağan' olarak belirledi.
Fitch, artan fonlama maliyetleri nedeniyle kâr marjlarının baskı altına geldiğine işaret ederek, fonlama maliyetlerinin daha da artması halinde bankaların büyümelerinin sınırlanacağına işaret etti.
2017'de 3 bankanın da varlık kalite ölçümlerinin baskı altında kaldığını belirten Fitch, bunun zorlu faaliyet ortamını yansıttığını ifade etti.