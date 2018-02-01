Fitch, 3 Türk bankanın notlarını teyit etti

01 Şubat 2018

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Anadolubank ve Fibabanka'nın kredi notlarını BB-, Şekerbank'ın kredi notunu ise B+ olarak teyit etti; görünümleri 'durağan' olarak belirledi.

Fitch, artan fonlama maliyetleri nedeniyle kâr marjlarının baskı altına geldiğine işaret ederek, fonlama maliyetlerinin daha da artması halinde bankaların büyümelerinin sınırlanacağına işaret etti.

2017'de 3 bankanın da varlık kalite ölçümlerinin baskı altında kaldığını belirten Fitch, bunun zorlu faaliyet ortamını yansıttığını ifade etti.