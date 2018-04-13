Fitch: ABD yaptırımları Rus şirketlerine baskıyı arttırdı

13 Nisan 2018

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, ABD yönetimi tarafından Rusya'ya yönelik geçen hafta uygulanan yaptırımların Rus şirketlerine baskıyı arttırdığını bildirdi.

Fitch Ratings'den yapılan açıklamada, 6 Nisan'da ABD yönetiminin 7 Rus oligark, bu kişilerin kontrol ettiği 12 şirket, 17 üst düzey Rus hükümet yetkilisi, Rus devletine ait bir silah ticaret şirketi ve ona bağlı bir bankayı yaptırımlar listesine dahil etmesiyle ilgili değerlendirmede bulunuldu.

Açıklamada, ABD'nin Rusya'ya 2014 yılında uygulamaya başladığı yaptırımlardan bu yana Rus şirketlerini en çok etkileyen yaptırımların geçen hafta uygulandığı belirtildi.

Yaptırımların söz konusu şirketlerin faaliyetleri ve finansal durumları üzerinde sert etkisi olmasının beklendiğine yer verilen açıklamada, bu firmaların ABD doları cinsinden ticaret yapmaları ve hizmet vermelerinin de sınırlandığı anlatıldı.

Açıklamada, azalan ticaret faaliyetleri nedeniyle Rus şirketlerin işlerinin ve finansal profillerinin zarar görüleceği kaydedilerek, Rusya'da piyasaların ABD'nin yaptırım listesini genişletebileceği endişesine hakim olduğu bildirildi.

Kaynak: AA