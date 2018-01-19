Fitch, Türkiye ofisini kapattı
Fitch, İstanbul ofisi kapatarak Türkiye'deki şirketini tasfiye etme kararı aldı.
Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, İstanbul ofisini kapatma kararı aldı.
Şirket tarafından yapılan açıklamada, "Yapılan dikkatli değerlendirmeler sonrasında İstanbul ofisini kapatmaya ve Fitch Ratings Finansal Derecelendirme Hizmetleri AŞ'yi tasfiye etmeye karar verildiği" ifade edildi.
Açıklamada Fitch'in Türkiye'de çeşitli sektörlerden 75'den fazla şirkete not vermekte olduğu da hatırlatıldı.
Bu arada kuruluş, Türkiye'ye ilişkin not değerlendirmesini bugün açıklayacak. Beklenti 'BB+' not ve 'durağan' görünümün korunacağı yönünde.