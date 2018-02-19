Fitch, Yunanistan'ın kredi notunu yükseltti

19 Şubat 2018

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P'nin ardından Fitch de Yunanistan'ın kredi notunu yükseltti.

Fitch'ten yapılan açıklamaya göre, ülkenin uzun dönem yabancı ve yerel para cinsinden kredi notu 'B-'den 'B'ye çıkarıldı.

Fitch, genel kamu borcunun sürdürülebilirliğinin artacağını, ülkede siyasi risklerin azaldığını düşünüyor. Yunanistan'ın 2006'dan bu yana ilk kez 3 çeyrek üst üste büyüme gösterdiği hatırlatılan açıklamada, bu yıl büyümenin yüzde 2,1, gelecek yıl yüzde 2,6 olacağı tahmin edildi.

Yunanistan, 2017 yılı 3.çeyrek rakamlarına göre yıllık yüzde 1,3 büyüdü.

Geçtiğimiz ay S&P, Yunanistan'ın yabancı ve yerli para cinsinden uzun dönem kredi notunun "B-" seviyesinden "B" seviyesine yükseltmişti.

Ülkenin kredi notunun görünümü ise 'pozitif' olarak devam ediyor.