Fitch'in bankaları izlemeye aldığı iddia edildi

01 Haziran 2018

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'in bazı Türk bankalarını negatif izlemeye aldığı belirtildi.

BloombergHT'nin konuya ilişkin doğrudan bilgi sahibi iki kaynağa dayandırdığı haberine göre, Fitch, Türkiye bankalarına ilişkin bir rapor hazırladı. Kaynaklar, rapor henüz Fitch tarafından yayınlanmadığı için isim vermek istemedi.

Kaynaklara göre, raporda, bankalardaki gelişmelerin 6 aylık bir süre için izleneceği belirtildi.

Londra ve İstanbul'daki Fitch yetkilileri ise konuya ilişkin yorum yapmadı.

Konuya ilişkin DÜNYA'ya değerlendirmede bulunan GCM Forex Araştırma Uzmanı Enver Erkan, "Fitch tarafından yapılan bir açıklama yok, ancak haber içeriden bilgi sahibi olan bir kaynak tarafından sızdırılmış görünüyor. Fitch’in bankaların not ve görünümlerinde aksiyon almak için 6 aylık bir izlemeye geçeceği belirtiliyor. Söylenene göre bugün piyasa kapanışında açıklama gelebilir.

Fitch son dönemde Türkiye ile ilgili ardı arkasına olumsuz raporlar yayınladı. 22, 25 ve 31 Mayıs’ta gelen raporların ilk ikisinde para poltikası, TCMB kredibilitesi ve TL’deki değer kaybının üzerine eleştirilerde bulunan Fitch, mevcut durumun kredi notu üzerinde risk oluşturduğunu belirtmişti. 31 Mayıs’ta ise belediyelerin FX borçları açısından risk oluştuğu eleştirisi yapmıştı.

Ülke notuna ilişkin bir açıklama bulunmuyor. Kredi derecelendirme kuruluşları genelde önce ülke notunu, sonra bankaların notunu, sonra belediyelerin notunu değiştirir. Peki bu sızan haber, ülke notunun da düşebileceğinin habercisi olabilir mi? Bekleyip göreceğiz... Bizim için genel geçer olan ülke notunun tavan olması, artı not düşerse bankaların finansman kalitesinde bozulma olabilir, buna bağlı olarak da borçlanma maliyetlerinde bir miktar yükseliş görebiliriz." diye konuştu.