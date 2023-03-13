  1. Dünya Gazetesi
  2. Finans
  3. Fitch'in Türkiye kararı ne olacak? İşte ekonomistlerin tahminleri
Takip Et

Fitch'in Türkiye kararı ne olacak? İşte ekonomistlerin tahminleri

Fitch'in 18 Mart Cuma gecesi açıklaması beklenen değerlendirmesinde, Türkiye'nin kredi notunu 'B', görünümünü ise 'Negatif' olarak koruması bekleniyor.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

ForeksHaber'in 9 ekonomist ile yaptığı anket sonucuna göre, ekonomistlerin tamamı Fitch'in yılın planlanmış ilk değerlendirmesinde Türkiye'nin notunu 'B', görünümünü 'Negatif' olarak koruyacağını öngördü.

Ankete Ahlatcı Yatırım, Dinamik Yatırım, Gedik Yatırım, InvestAZ, İş Portföy, OYAK Yatırım, Pariterium Danışmanlık, Rota Portföy ve Spinn Danışmanlık katıldı.

Kredi notunun 18 Mart Cuma günü Türkiye saati ile gece yarısından sonra açıklanması bekleniyor.

Fitch, 8 Temmuz 2022 tarihli değerlendirmesinde Türkiye'nin 'B+' kredi notunu 'B'ye indirirken, görünümünü 'Negatif' olarak korumuştu. 19 Kasım 2022 tarihinde ise kredi notu ve görünüm korunmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni atamalar

Türkiye Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni atamalar
2023’e rekor cari açıkla başlangıç

Ekonomi Haberleri

2023’e rekor cari açıkla başlangıç
Fitch'ten bankalara uyarı

Fitch Haberleri

Fitch'ten bankalara uyarı
Bu konularda ilginizi çekebilir
türkiye ekonomi Fitch