Fitch'in Türkiye kararı ne olacak? İşte ekonomistlerin tahminleri

ForeksHaber'in 9 ekonomist ile yaptığı anket sonucuna göre, ekonomistlerin tamamı Fitch'in yılın planlanmış ilk değerlendirmesinde Türkiye'nin notunu 'B', görünümünü 'Negatif' olarak koruyacağını öngördü.

Ankete Ahlatcı Yatırım, Dinamik Yatırım, Gedik Yatırım, InvestAZ, İş Portföy, OYAK Yatırım, Pariterium Danışmanlık, Rota Portföy ve Spinn Danışmanlık katıldı.

Kredi notunun 18 Mart Cuma günü Türkiye saati ile gece yarısından sonra açıklanması bekleniyor.

Fitch, 8 Temmuz 2022 tarihli değerlendirmesinde Türkiye'nin 'B+' kredi notunu 'B'ye indirirken, görünümünü 'Negatif' olarak korumuştu. 19 Kasım 2022 tarihinde ise kredi notu ve görünüm korunmuştu.