Fitch'ten Güney Kıbrıs Rum Yönetimi değerlendirmesi

14 Şubat 2018

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) bankacılık sektörünün çok zayıf durumda olan varlık kalitesinin ekonomik iyileşme açısından risk oluşturmaya devam ettiğini bildirdi.

Fitch Ratings'den yapılan değerlendirmede, GKRY'nin ekonomik büyümesinin güçlü olduğu belirtildi.

Değerlendirmede, "Bankacılık sektörünün çok zayıf durumda olan varlık kalitesi, ekonomik iyileşme açısından risk oluşturmaya devam ediyor." ifadesi kullanıldı.

Son resmi verilere göre, GKRY'nin geçen yılın son çeyreğinde yüzde 1,1 büyüme kaydettiği, bunun geçen yıl çeyreksel bazda en hızlı büyüme olduğu vurgulanan değerlendirmede, GKRY ekonomisinin geçen yılın tamamında yüzde 3,9 seviyesinde büyüme kaydettiği bildirildi.

Değerlendirmede, Avrupa Komisyonu’nun tahminlerine göre, ekonominin bu yılın sonunda yüzde 3,2, gelecek yıl ise yüzde 2,8 büyümesinin beklendiği belirtildi.

Kaynak: AA