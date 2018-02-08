Forties bir kez daha kapatıldı

08 Şubat 2018

Kuzey Denizi'nden İngiltere'ye petrol taşıyan en büyük boru hattı olan Forties'in dün öğle saatlerinde yeniden kapatıldığı bildirildi.

Forties'i işleten Ineos şirketinden yapılan açıklamada, Kinneil'deki bir akış kontrol vanasının 13.20'de kapandığını ve bunun boru hattından sevkıyatın durmasına yol açtığını belirtti.

Vananın kapanmasına neden arızanın tespit edildiğini belirten Ineos sözcüsü, onarımın kısa sürede tamamlanacağını belirtti.

Haftaya 68 dolardan başlayan petrol ve bir haftadır aşağı yönlü hareket eden petrol fiyatı bu sabah 65 dolar civarında yer alıyor.

Söz konusu hat 2017 yılının Aralık ayında tespit edilen çatlakların onarımı için kapatılmış, bu gelişme petrol fiyatı üzerinde yukarı yönlü baskıya neden olmuştu.

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