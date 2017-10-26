Garanti Bankası, bilançosunu açıkladı

26 Ekim 2017

Türkiye Garanti Bankası A.Ş., 30 Eylül 2017 tarihli finansal tablolarını açıkladı. Banka’nın konsolide finansal tablolarına göre, aktif büyüklüğü 339 milyar 679 milyon 127 bin TL’ye ulaşırken, ekonomiye nakdi ve gayri nakdi krediler aracılığıyla sağladığı destek 274 milyar 87 milyon 604 bin TL’ye yükseldi. Garanti’nin 2017’nın ilk dokuz aylık dönemindeki net kârı, 4 milyar 685 milyon 989 bin TL olarak gerçekleşirken Banka’nın özkaynak kârlılığı yüzde 17,4, aktif kârlılığı ise yüzde 2,0 seviyesinde gerçekleşti.



Konuyla ilgili bilgi veren Genel Müdür Fuat Erbil; “Garanti, aldığı tüm aksiyonlarda yarattığı etkinin bilinci, geleceği şekillendiren ve sektöre öncülük eden bir kurum olmanın sorumluluğuyla hareket ediyor. Koşulsuz müşteri memnuniyeti anlayışını, sağlam sermaye yapısı ve verimlilik odağıyla birleştiren Garanti, 2017’nin ilk dokuz ayını başarıyla tamamladı. Etkin bilanço yönetimiyle sağlam mali yapısını korurken ekonomiye desteğini kesintisiz sürdürdü.” dedi.



Risk ve fırsatların farkında, sorumlu bankacılar olmanın önemine değinen Erbil; “Türkiye’den tek şirket ve dünya genelinde 100 şirketten biri olarak, G-20 tarafından kurulan Finansal İstikrar Kurulu’nun (FSB) oluşturduğu, ‘İklimle Bağlantılı Finansal Beyan Görev Gücü’nün (TCFD) önerilerine destek vereceğimizi açıkladık. Bunun yanı sıra BM Küresel İlkeler Sözleşmesi imzacısı olarak, Sürdürülebilir Finansman Bildirgesi’nin de gerek oluşturulmasında gerekse imzalanmasında öncü olduk. Yine bu dönemde EBRD ile imzaladığımız 5 yıl vadeli, 75 milyon Euro karşılığında yaklaşık 300 milyon TL tutarında finansman, Yeşil Mortgage kredilerinin yaygınlaşmasını ve çevre dostu binalarla gelecek nesillerin korunmasını amaçlıyor. Müşterilerimize, çalışanlarımıza, bütün paydaşlarımıza değer yaratmak için çalışıyoruz. Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi’nde üst üste 3. kez yer alan Türkiye’den tek şirket olduk. Kurucusu olduğumuz Öğretmen Akademisi Vakfı (ÖRAV), BM Ekonomik ve Sosyal Konseyi’nden Özel Danışmanlık Statüsü aldı. Garanti’yi bankacılık sektöründe lider konuma taşıyan ve uluslararası platformlarda dönüşümün öncüleri olan değerli çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim” dedi.