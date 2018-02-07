Gelişen piyasalar, borsalardaki satış dalgasına direnç gösterdi

07 Şubat 2018

Uzmanlar, ABD piyasalarında yaşanan sert satış dalgasının gelişmekte olan ekonomilerin tahvilleri ve para birimleri üzerinde dikkate değer bir etki yaratmadığını, gelişen ekonomilerin borçlanma maliyetlerinde de değişim beklemediklerini belirtti.

Londra’da bulunan Capital Economics’in Kıdemli Gelişen Piyasalar Ekonomisti William Jackson, şu anda ABD piyasalarındaki gelişmelerin daha çok hisse senedi piyasalarında yaşandığını ifade etti.

Jackson, gelişmekte olan ekonomilerin borsalarının dün gün içerisinde düşüş gösterdiğini ancak gelişen ülkelerin tahvil getirileri ve para birimlerinin istikrarlı durumda olduğunu belirterek, şu ana kadar yaşanan gelişmelerin gelişen piyasalardaki borçlanma maliyetlerine etkisi olmayacağını söyledi.

Hisse senedi piyasalarındaki değer kayıplarının harcamalar ve yatırımlar üzerinde dolaylı etkisinin görülebileceğini ifade eden Jackson, "İnsanlar, varlıklarının değerinin azaldığını gördüklerinde genellikle daha az harcarlar. Fakat gelişen piyasalara baktığımızda hanehalkının, hisse senedi piyasalarında dikkate değer seviyede bir varlığı yok" dedi.

Jackson, ABD'de hisse senetleri piyasalarında yaşanan dalgalanmaların portföy yatırımlarına yansıması halinde gelişmekte olan ekonomilerin para birimlerinin bu durumdan olumsuz yönde etkilenebileceğini kaydetti.

"Küresel büyüme hala güçlü"

Bluebay Varlık Yönetimi Gelişen Piyasalar Kıdemli Stratejisti Timothy Ash de gelişmekte olan ekonomilerin ABD’deki satış dalgası karşısında görece iyi bir performans sergilediğini belirterek, "Buradaki algı, küresel ekonomik temelin ve senkronize küresel büyümenin halen güçlü olduğu yönünde" dedi.

Ash, ABD borsalarında hafta başından itibaren görülen sert satış dalgasının varlık değerlemeleriyle ilişkili olduğunu, bunun daha çok teknik bir düzeltme olarak görüldüğünü, piyasaların fiyatlama açısından esas seviyesinin çok üzerine çıktığını kaydetti.

"Gelişmelerin etkisi sınırlı olur"

Merkezi Londra’da bulunan Oxford Economics’in Küresel Makro Araştırmalar Başkanı Gabriel Sterne ise konuya ilişkin hazırladığı bilgi notunda, "ABD borsalarında yaşanan gelişmelerin ekonomik bozulmaya neden olmasını olası görmüyoruz. Gelişmelerin makro etkisinin sınırlı olacağına inanmamız için iyi sebeplerimiz var" ifadelerini kullandı.

Küresel piyasalar toparlanıyor

Kaynak: AA