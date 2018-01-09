09 Ocak 2018

Global Menkul Değerler, finans çevreleri tarafından ilgiyle izlenen 2018 Türkiye Strateji Raporu’nu açıkladı. “Piyasa Üzeri Getiri İçin Stratejiler” başlıklı raporda 2017 yılındaki güçlü performansa vurgu yapıldı.

Politik ve jeopolitik alanda yaşanan birçok olumsuz gelişmeye rağmen Türk hisse senetlerinin, bir önceki yıla göre yüzde 47.6 yükseliş ile güçlü bir getiri sağladığı kaydedilen raporda, “Bu yükseliş, Borsa İstanbul için kesintisiz devam eden en uzun soluklu yükselişlerden biri olarak tarihe geçti” tespiti yapıldı.

Yatırımcıların 2017’de beklentilerin oldukça üzerinde bir getiri sağladıkları belirtilen raporda, “Küresel perspektiften bakıldığında, Türk hisse senetleri, gelişen ülke piyasalarına akan sıcak paranın yüksek getiri araması, risk/getiri rasyosunun etkisi ve ülke risk primlerinin gerilemesi sonrasında beklentilerin çok üzerinde ivme kaydetti. Sıcak paranın yüksek getiri arayışı ile birlikte gelişen ülke piyasalarına girmesinden Türkiye her yönüyle faydalandı. Yurtiçi perspektiften baktığımızda, yatırımcılar hükümetin uyguladığı cömert teşvik paketleri neticesinde yükselen trend içerisinde getiri olanağı buldu” ifadelerine yer verildi.

2018’e ilişkin değerlendirmelere de yer verilen raporda yeni hedefler de şöyle açıklandı: “BIST100 için 12 aylık süreçte yeni hedefimizi yüzde 9 potansiyel ile 126 bin olarak belirliyoruz. Geçen yıl BIST100’ün üzerinde yüzde 19 civarında alfa yaratıp TL bazında yüzde 73 gibi güçlü bir getiri sağladıktan sonra, 2018 yılında da piyasa içinde kalmaya devam ediyoruz. Yine de yukarı yönlü trende yönelik bazı risklerin hali hazırda mevcut olduğu da not edilmeli. Özellikle, dış finansman konusundaki belirsizlikler ve görece yüksek borçlanma maliyeti yatırımcı iştahını bir miktar törpülemekte. Ayrıca, büyümede olası zayıflama, enflasyon görünümünde bozulmanın devamı, cari açık ve kredi riski gibi riskler göz önünde bulundurulmalı. Bu ortamda, TL cinsi varlıklar 2018’in ilk dönemlerinde geniş bir aralıkta dalgalanabilir. Hisse fiyatlarında bu tarz yaşanabilecek hareketler, BIST100’ü yeni rekorlara taşımadan önce yatırımcıları daha somut kanıt beklemeye sevk edebilir.”

Global Menkul Değerler Araştırma Departmanı tarafından hazırlanan raporda özetle şu tespitlere yer verildi:

Enflasyon baş ağrıtacak

Jeopolitik riskler ve ABD’de devam eden davayı bir kenara bırakırsak, çift hanelerde seyreden enflasyonu göz önünde bulundurduğumuzda enflasyon gelişmeleri TCMB için baş ağrıtan konular olmaya devam edecek gibi görünüyor.

Risk algısı değişken

Dışsal ve kontrol edilemeyen faktörlerden dolayı, risk algısı hızlı salınımlar gösterebilir. Özellikle, mevcut ortamda, yatırımcı duyarlılığı piyasanın iki yönü için de ana sürükleyici olmaya devam edecek gibi görünmektedir.

Risk alma iştahı yüksek olacak

Kurumsal yatırımcıların uzun vadede risk alma iştahının yüksek kalmasını bekliyoruz. Yine de mevcut piyasa dinamikleri nedeniyle kazanç ve kayıplar arasında dalgalanmalar devam edebilir ve bu fiyat hareketlerini yıl ortasına kadar görebiliriz.

ABD’deki davanın sonuçları önemli

Jeopolitik riskler ve ABD’de süren dava nedeniyle yatırımcıların hala yeterli riski alamadığını gözlemliyoruz. Bu tür risklerin zaman içinde azalması ile birlikte, MSCI EM çarpanlarına göre iskontolu seyreden piyasaya alım gelmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bazı yatırımcıların jeopolitik ve siyasi risklerin ortadan kalkmasının ardından Türk hisselerinin benzerlerini yakalayacağı düşüncesiyle birlikte mevcut pozisyonlarını korumaları ve hatta artırmaları mümkün görünüyor.

Sürdürülebilir getiri odaklı portföy

14 Haziran 2017 tarihinde yayınladığımız 2017 yarı yıl strateji raporumuzdaki ana görüşümüzü koruyor ve ‘güvenilir ve sürdürülebilir getiri odaklı portföy’ stratejimizi sürdürmeye devam ediyoruz.

Sermaye piyasası senaryoları

Endeks için baz senaryomuzda jeopolitik riskleri de göz önünde bulundurarak hesaplamalarımızı yüzde 11.0 risksiz faiz oranı ve yüzde 5.5 sermaye risk primi ölçütlerini kullanarak gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Bu bağlamda endeks için 12 aylık hedefimiz 126 bin seviyesinde şekillenirken 3 Ocak 2018 kapanışı itibarıyla yatırımcılara yüzde 9 getiri potansiyeli sunmaktadır.

En kötü 101.000, en iyi 145.000

En kötü senaryomuz için yüzde 14.0 risksiz faiz oranı ve yüzde 8.5 sermaye risk primi ölçütleri öngörülmüş, hedefimiz ise yaklaşık 101 bin seviyesinde bulunmaktadır. En iyi senaryomuz için yüzde 8.0 risksiz faiz oranı ve yüzde 4.5 sermaye risk primi ölçütleri öngörülmüş, hedefimiz ise yaklaşık 145 bin seviyesinde bulunmaktadır.

Enflasyon oranı sorgulanacak

Piyasa, Merkez Bankası’nın 2018 yıl sonu beklentisi olan yüzde 7.0’yi sorgulamaya başlayacaktır. Biz, enflasyonun sadece Merkez Bankası’nın yüzde 7.0 olan hedefini değil, yüzde 9.0 olan tavan hedefini de zorlayabileceğini düşünüyoruz. Enflasyonun 2018 yılında yüzde 9.4, 2019 yılında ise yüzde 8.5 olmasını bekliyoruz.