Goldman Sachs'tan beklentileri aşan kâr performansı! 2026 için iyimser tahmin

Goldman Sachs, 2025 yılının dördüncü çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Banka, söz konusu dönemde hisse başına kârını piyasa beklentilerinin belirgin biçimde üzerine taşıdı. Goldman Sachs, dördüncü çeyrekte hisse başına 14,01 dolar kâr elde ederken, piyasalarda beklenti 11,67 dolar seviyesindeydi.

Bankanın net geliri 13,45 milyar dolar

Aynı dönemde bankanın net geliri 13,45 milyar dolar olarak kaydedildi. Bu tutar, 13,79 milyar dolarlık piyasa beklentisinin altında kaldı. Bankanın ortalama özkaynak kârlılığı yüzde 16 seviyesinde gerçekleşirken, defter değeri hisse başına 357,60 dolara yükseldi. Goldman Sachs ayrıca 2026’nın ilk çeyreğinden itibaren üç aylık temettüyü hisse başına 4,50 dolara çıkarma kararı aldığını duyurdu.

Dördüncü çeyrekte yatırım bankacılığı ücret gelirleri 2,58 milyar dolar olurken, küresel bankacılık ve piyasalar gelirleri yüzde 22 artışla 10,41 milyar dolara ulaştı. Sabit getirili menkul kıymetler, döviz ve emtia (FICC) gelirleri yüzde 12 artarak 3,11 milyar dolar, hisse senedi işlemlerinden elde edilen gelirler ise yüzde 25 yükselişle 4,31 milyar dolar oldu. Varlık ve servet yönetimi gelirleri 4,72 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Çalışan sayısı bir önceki çeyreğe göre azaldı

Banka, Apple Card portföyüne ilişkin 2,26 milyar dolarlık değer düşüklüğü kaydederken, kredi zararları karşılıklarında net 2,12 milyar dolarlık olumlu etki sağladı. Dördüncü çeyrek sonunda çalışan sayısı bir önceki çeyreğe göre yüzde 2 azaldı.

Goldman Sachs, döngü boyunca orta-teen seviyesinde getiri ve yaklaşık yüzde 60 verimlilik oranı hedefini koruduğunu bildirirken, 2026 yılında müşteri faaliyetlerinde ivmenin hızlanmasını beklediğini açıkladı.