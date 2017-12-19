Halk GYO Türkiye’nin ilk GYO sukuk ihracını gerçekleştirdi

19 Aralık 2017

Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), Halk Yatırım aracılığıyla Türkiye'nin ilk GYO Sukuk ihracını gerçekleştirdi.

Halk GYO tarafından yapılan açıklamaya göre, şirket, Halk Yatırım aracılığıyla 100 milyon TL nominal değerli 87 gün vadeli kira sertifikası ihracını tamamladı.

Yönetim sözleşmesine dayalı olarak gerçekleştirilen işlemle, Türkiye'de gayrimenkul yatırım ortaklığı sektöründe ilk kira sertifikası ihracı gerçekleştirilmiş oldu. Nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle tamamlanan işlemde, 87 gün vadeli kira sertifikasının basit getirisi vade sonunda yüzde 13,25 olarak gerçekleşecek. Halk GYO'nun fon kullanıcısı olarak yer aldığı yönetim sözleşmesine dayalı işlem, kira sertifikaları pazarının yeni oyuncusu Halk Varlık Kiralama AŞ'nin de ihraççı Varlık Kiralama Şirketi olarak yer aldığı ilk işlem oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Genel Müdürü Dr. Feyzullah Yetgin, gayrimenkule dayalı finansal ürünlerin yaygınlaşmasının sektörün gerçek potansiyeline büyük katkı sağlayacağını belirterek, "Halk GYO olarak gayrimenkul yatırım fonları, sertifikalar ve sukuk gibi uygulamaların sektörün gelişimine büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz. Bizim öncelikli hedefimiz hissedarlarımız için paylaşılabilir ve büyüyen değerler yaratmaktır. Halk Yatırım deneyimiyle gerçekleştirdiğimiz bu ihracın gayrimenkule dayalı finansal ürünlerin yaygınlaşması noktasında örnek bir işlem olacağına inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Halk Yatırım Genel Müdürü Serdar Sürer de Halk GYO adına gerçekleştirdikleri Kira Sertifikası ihraç işleminin bu yıl içindeki 60. sermaye piyasası ihraç işlemleri olduğunu anımsattı. Reel ekonomiye dayalı ürünlerle iş ortaklarına değer katmayı sürdüreceklerini belirten Sürer, "Türkiye'nin ilk GYO sukuk ihracını gerçekleştirdiğimiz bu işlem de yurt içi sermaye piyasalarında yeni gelişen bir araç olan kira sertifikalarının gelişmesi yönünde önemli bir adım oldu." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA