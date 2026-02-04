Halka arz edilen Netcad Yazılım hisseleri için işlem tarihi belli oldu, Netcad Yazılım borsa işlem tarihi

Borsa İstanbul, 28-30 Ocak tarihlerinde talep toplama süreci tamamlanan Netcad Yazılım paylarının 5 Şubat'tan itibaren Ana Pazar'da işlem görmeye başlayacağını duyurdu.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamada, "Netcad Yazılım A.Ş.'nin (Şirket) sermayesini temsil eden 137.000.000 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi'nin 8'inci maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Halka arz edilen 40.000.000 TL nominal değerli Şirket payları 05/02/2026 tarihinden itibaren Ana Pazar'da 46,00 TL/pay baz fiyat, ‘NETCD.E' kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 1.000.000 TL olarak belirlenmiştir" ifadelerine yer verildi.

Yurt dışı yatırımcıdan tahsisatın 4 katı talep

Talep toplama sürecinde Netcad Yazılım hisseleri için yurt içi bireysel yatırımcılardan 1 milyon 22 bin 457 başvuru gelirken, bu talep tahsisatın 2,6 katına ulaştı. Yurt içi kurumsal yatırımcılardan gelen 270 başvuru tahsisatın 12,1 katı olurken, 18 yurt dışı kurumsal yatırımcıdan ise tahsisatın 4 katı talep toplandı. Toplamda halka arz büyüklüğünün 5,6 katına karşılık gelen 1 milyon 22 bin 745 yatırımcıdan talep geldi.

Halka arz kapsamında 994 bin 717 yurt içi bireysel yatırımcıya 24 milyon adet, 270 yurt içi kurumsal yatırımcıya 12 milyon adet ve 11 yurt dışı kurumsal yatırımcıya 4 milyon adet olmak üzere toplamda 994 bin 998 yatırımcıya 40 milyon adet pay dağıtıldı. Dağıtıma esas tahsisat oranları, yurt içi bireysel yatırımcılar için yüzde 60, yurt içi kurumsal yatırımcılar için yüzde 30 ve yurt dışı kurumsal yatırımcılar için yüzde 10 olarak gerçekleşti.

1 milyon başvuru eşiği aşıldı

Netcad Yazılım halka arzı, dağıtım yapılan yatırımcı sayısı açısından son 20 ayın rekorunu kırarken, uzun süredir aşılamayan 1 milyon başvuru eşiğinin de yeniden geçilmesini sağladı.