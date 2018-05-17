Halkbank hisselerinde yükseliş kalıcı olmadı

17 Mayıs 2018

Hakan Atilla davasında beklentilerin altında bir ceza ve bu konudaki belirsizliğin ortadan kalması nedeniyle Halkbank hisselerinde hareketlilik dikkat çekiyor.

Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla ile ilgili ABD'de süren mahkeme süreci dün netleşti. ABD'de yargılanan Hakan Atilla'ya 32 ay hapis cezası verildi. Atilla'nın hapiste kaldığı 14 aylık süre 32 aydan düşebilir ve Atilla iyi halden dolayı erken serbest bırakılabilir. Nisan başında ABD'de savcılar Atilla için yaklaşık 20 yıl hapis cezası verilmesini istemişlerdi.

Halkbank hisseleri kararın ardından, beklenenden az gelen ceza ve bu konudaki belirsizliğin ortadan kalkmasının etkisiyle ilk tepki olarak yüzde 6'nin üzerinde primle açıldı.

Gün içinde 8.59'a kadar yükselen hisseler saat 16:01'de yüzde 1.53 düşüşle 7.74 liradan işlem görüyor. Bankacılık endeksi ise 0.83, BIST-100 ise 0.06 düşüşte.

Bir analist Atilla davasının sonucu nedeniyle hisselerin sabah yükseldiğine dikkat çekerek, "Ancak burada verilen kişisel cezanın Halkbank'a gelmesi olası ceza ile doğrudan ilgisini kurmak yanlış. O yüzden hızlı açılış sonrası yükselişin ardından hisseler diğer bankalara paralel performans izliyor" dedi.

Halkbank'a olası ceza netleşene kadar banka endeksinden daha zayıf performans göstermeye devam edebileceğine dikkat çeken analist, sonrasında da cezanın boyutu ile yön bulabileceğini kaydetti.

"Ambargonun delinmesine yardımcı olmakla suçlanıyordu"

Atilla, İran'a uygulanan ambargonun delinmesi ve 1 milyar dolarlık petrol gelirinin aklanarak ABD finans sistemine sokulmasına yardım etmekten suçlu bulunmuştu.

Dün ABD’nin New York şehrinde görülen davada Hakim Richard Berman, Atilla’yı sistemin çarklarının bir dişlisi ve zaman zaman da gönülsüz bir işbirlikçisi olarak tanımladı. Berman, Atilla’nın suçunun kariyerine ve ülkesine olan bağlılığından ileri geldiğini söyledi.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı’ndan karar sonrası yapılan açıklamada Atilla’nın "kurgudan ibaret bir süreç sonunda suçsuz olduğu halde mahkum edildiği" belirtildi.