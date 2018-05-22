Harker: ABD'de bu yıl üç faiz artışı daha olabilir

22 Mayıs 2018

Philadelphia ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Patrick Harker, ABD'de yükselen enflasyonun, merkez bankasının iki, hatta üç faiz artışı daha yapmasını gerektirdiğini ve bu artışlara gelecek ay başlanabileceğini söyledi.

Fed'in merkezci üyeleri arasında olan Harker, mart ayında yapılan ilk politika sıkılaştırmasından sonra bu yıl iki faiz artışı daha beklediğini söyledi ve "ancak enflasyonda üçüncü bir (faiz artışını) destekleyecek bir yükseliş görebiliriz" dedi.

"Mümkün olduğunca sıfır alt sınırından uzaklaşmaya devam etmemiz tedbirli bir tavır olur" diyen Harker, enflasyonun yüzde 2'ye yaklaşmakta olduğunu söyledi.

İstihdam piyasasında artık fazla bir boşluk kalmadı, onun için faizleri akıllıca yükseltmenin doğru olduğunu düşünüyorum."

Faiz artışının haziranda gelmesinin mümkün olduğunu söyleyen Harker, şubatta 2018 yılı için iki faiz artışı öngörmüştü.

Kaynak: Reuters