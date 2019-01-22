Hazine 1.4 milyar lira borçlandı

22 Ocak 2019

Hazine, 2 yıl (567 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracını gerçekleştirdi.

İhalede basit faiz yüzde 17,32, bileşik faiz ise yüzde 18,06 oldu.

Nominal teklifin 2 milyar 22 milyon lira olduğu ihalede, nominal satış 667 milyon lira, net satış 784,4 milyon lira olarak gerçekleşti.

Piyasa yapıcılarından 870 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 650 milyon liralık satış yapıldı.

Hazine böylece piyasaya toplam 1 milyar 434,4 milyon lira borçlandı.

Kaynak: AA