Hazine, borçlanma stratejisini açıkladı

30 Nisan 2018

Hazine Müsteşarlığı, mayıs-temmuz dönemine ilişkin iç borçlanma stratejisini açıkladı. Buna göre, Hazine, söz konusu dönemde 35,6 milyar liralık iç borç servisine karşılık, 39,1 milyar liralık iç borçlanma gerçekleştirecek. Bu dönemde dış borçlanma yapılmayacak.

Hazine Müsteşarlığının iç borçlanma stratejisine göre, mayısta 4 milyar liralık iç borç servisine karşılık 4,4 milyar liralık, haziranda 14,3 milyar liralık iç borç servisine karşılık 15,7 milyar liralık, temmuzda da 17,3 milyar liralık iç borç servisine karşılık 19 milyar lira iç borçlanma yapılması öngörülüyor.

Mayıstaki iç borçlanmanın 3,7 milyar lirası piyasadan, 700 milyon lirası kamuya satışlardan, hazirandaki iç borçlanmanın 13 milyar lirası piyasadan, 500 milyon lirası kira sertifikasından, 2,2 milyar lirası kamuya satışlardan, temmuzdaki iç borçlanmanın 16,3 milyar lirası piyasadan, 2,7 milyar lirası kamuya satışlardan oluşacak.

Hazine, söz konusu dönemde dış borçlanmaya gitmeyecek. Bu dönemde 14 tahvil ihalesi ve 1 kira sertifikasının doğrudan satışı gerçekleştirilecek. Mayısta 6,3 milyar ve haziranda 15,7 milyar lira, temmuzda da 18,7 milyar lira olmak üzere söz konusu dönemde toplam 40,7 milyar liralık ödeme yapılacak. Bu ödemenin 5,1 milyar lirası dış borç servisinden oluşacak.

Öte yandan, nakit bazlı faiz dışı denge, özelleştirme gelirleri, 2B satış gelirleri, TMSF'den sağlanan gelirler, devirli-garantili borç geri dönüşleri, kasa banka değişimi ve kur farkı kalemlerini içeren borçlanma dışı kaynakların da mayısta 1,9 milyar, temmuzda ise eksi 300 milyon lira olması öngörülüyor.

Kaynak: AA