Hazine iki günde 7 milyar lira borçlandı

23 Ocak 2018

Hazine, 10 yıl (3486 gün) vadeli TL cinsi sabit kuponlu tahvili yeniden, 10 yıl (3640 gün) vadeli TL cinsi TÜFE'ye endeksli tahvili ise ilk kez ihraç etti.

Hazine'nin düzenlediği iki tahvil ihalesinde net satış 1 milyar 98,2 milyon TL oldu. İhaleler öncesi yapılan 2 milyar 229,2 milyon TL ROT satışla beraber satış tutarı 3 milyar 327,4 milyon TL'ye ulaştı.

Hazine dün düzenlediği 2 tahvil ihalesinde ise toplam 3 milyar 722,1 milyon lira borçlanmıştı.

Gerçekleşmeler

10 yıllık sabit kuponlu ihalede net satış 612,3 milyon TL oldu. İhalede satışların nominal tutarı 632,0 milyon TL olurken, 1 milyar 692,6 milyon TL teklif geldi. İhalede bileşik faiz en düşük yüzde 12,15, ortalama yüzde 12,19, en yüksek yüzde 12,20 olurken, basit faiz ortalama yüzde 11,84 seviyesinde gerçekleşti. Yeniden ihraç edilen tahvilin itfa tarihi 11 Ağustos 2027 iken; 6 ayda bir yüzde 5,25 kupon ödemeli olacak.

10 yıllık TÜFE'ye endeksli ihalede ise net satış 485,9 milyon TL; satışların nominal tutarı 486,0 milyon TL oldu. İhaleye 989,0 milyon lira nominal teklifin geldi. İhalede reel bileşik faiz en düşük yüzde 2,85, ortalama yüzde 2,92, en yüksek yüzde 2,97 oldu. Reel basit faiz ise ortalama yüzde 2,90 seviyesinde gerçekleşti. İlk kez ihraç edilen tahvilin geri ödemesi 12 Ocak 2028'de olacak; 6 ayda bir yüzde 1,45 reel faiz uygulanacak.

Hazine, 2 ihalede 3.7 milyar borçlandı