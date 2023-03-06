Hazine yarın devlet tahvili ihracıyla kira sertifikası satışı yapacak
Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın devlet tahvili ihalesi ile kira sertifikasının doğrudan satışını gerçekleştirecek.
Haber Merkezi
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Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, ilk ihalede 5 yıl (1820 gün) vadeli, TLREF'e endeksli 3 ayda bir kupon ödemeli devlet tahvilinin ilk ihracı yapılacak.
İkinci ihalede, 10 yıl (3640 gün) vadeli, 6 ayda bir kira ödemeli, kira sertifikasının doğrudan satışı olacak.