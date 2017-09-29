Hong Kong yeniden dünyanın en serbest ekonomisi

29 Eylül 2017

Kanada merkezli düşünce kuruluşu Fraser Enstitüsü tarafından yayınlanan raporda, Hong Kong tekrar dünyadaki en serbest ekonomi seçildi.

Hong Kong Özel Bölgesi Hükümeti bu durumu memnuniyetle karşılarken yaptığı açıklamada, değerlendirmenin ekonomik özgürlüğü koruma ve elverişli ticaret ortamı yaratma konusunda harcadıkları çabaların bir beyanı olduğu belirtildi.

Hong Kong yönetiminin, şiddetli küresel rekabet zemininde serbest ekonomi ilkesinde ısrar edeceği vurgulanan açıklamada, bu tavrın Hong Kong'un rekabet gücünü savunmak için büyük bir önem taşıdığına işaret edildi.

Ayrıca, Hong Kong yönetiminin serbest ve açık ticaret ortamı, hukuka dayalı yönetim geleneği ve adalet bağımsızlığı gibi Hong Kong'un sistem avantajlarını sağlamlaştırarak, ekonominin istikrarlı büyümesini daha da hızlandıracağının altı çizildi.