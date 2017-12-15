ICBC, Türkiye'deki altyapı projelerine odaklandı

15 Aralık 2017

Industrial and Commercial Bank of China Limited (ICBC) Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Şü Kıın, Türkiye'deki projelerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Türkiye'de son iki yıldır faaliyet gösterdiklerini hatırlatan Şü, "Türkiye'nin kalkınması ve ekonomik büyümesiyle doğru orantılı olarak gelişmeye ve büyümeye devam edeceğimize inanıyorum. Şu anda Türkiye'deki altyapı ve büyük ölçekli yatırım projelerine odaklanıyoruz" şeklinde konuştu. ​

ICBC Türkiye'nin 2015 yılında 420 milyon TL ana sermayeyle kurulduktan sonraki bir yıl içerisinde 440 milyon TL ek sermaye artırımına gittiğini söyleyen Şü, "İki ülkenin Merkez Bankalarının büyük desteğiyle Türkiye ve Çin arasındaki TL-yuan para transferi anlaşması (SWAP) kapsamında ek yatırımlarımızı gerçekleştiriyoruz" dedi.

Dünyanın en büyük bankalarından biri olan ICBC, Türkiye'de 44 şube, 49 ATM, internet ve mobil şube kanallarıyla kurumsal ve yatırım bankacılığı alanlarında hizmet vermekte. Tekstilbank'ı çoğunluk hisslerini satın alarak 20 Mayıs 2015'te Türkiye'deki bankacılık faaliyetlerine başlayan ICBC'nin, 43 ülke ve bölgede faaliyet gösteren 17 binden fazla şubesi mevcut. ICBC, Türkiye'de SWAP yoluyla sermaye artırımı yapan ilk Çin bankası olmuştu.

Kaynak: AA