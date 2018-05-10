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İkinci ekonomi zirvesi toplanıyor!

Dünkü Beştepe Zirvesinin ardından ekonomi bürokratları bugün yeniden bir araya geliyor. Dolar/TL 4.24'ün altına geriledi.

İkinci ekonomi zirvesi toplanıyor!
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Dün Beştepe'de yapılan ekonomi zirvesinden sonra, bugün ekonomi bürokratlarının tekrar bir araya geleceği bildirildi.

Bloomberg News'in kaynaklara dayandırdığı haberine göre toplantıya TCMB Başkanının yanısıra SPK, BDDK ve Hazine yöneticileri de katılacak.

Toplantıda kur ve faiz başta olmak üzere teşvik ve tedbir konuları ele alınacak.

Dolarda düşüş hızlandı

Söz konusu haberin piyasaya yansımasıyla kurda geri çekilme hızlandı. 4.24'in altına inen dolar/TL, saat 14:26 itibariyle 4.2385 seviyesinde yer aldı.

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