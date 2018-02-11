IMF Başkanı: Piyasalardaki iniş çıkışlar endişe verici değil

11 Şubat 2018

IMF Başkanı Christine Lagarde, son günlerde piyasalarda yaşanan ani iniş çıkışların endişe verici olmadığını söyledi.

Dubai'de düzenlenen bir konferansta konuşan Lagarde, piyasalardaki hareketliliğe rağmen küresel ekonominin güçlü olduğunu vurguladı.

Buna karşın, hükümetlerin ekonomik ve mali reformlarla gelecekte yaşanabilecek krizleri önlemek için fırsatları değerlendirmesi gerektiğini kaydeden Lagarde, "Şu anda bulunduğumuz konumdan dolayı oldukça iyimserim. Yine de oturup büyümenin normal şekilde sürmesini bekleyemeyiz" dedi.

Küresel piyasalar toparlanıyor

Kaynak: Reuters