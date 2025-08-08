ING, yeni dolar/TL tahminlerini açıkladı! Kademeli artış bekleniyor

ING Global, dolar/TL kuruna ilişkin yeni tahminlerini açıkladı. Bankanın raporuna göre, önümüzdeki dönemlerde kurun kademeli olarak yükselmesi bekleniyor.

Yeni tahminlere göre, dolar/TL’nin 1 ay içinde 41,70, 3 ay içinde 43,60, 6 ay içinde 45,90 ve 12 ay içinde 50,25 seviyelerine ulaşacağı öngörülüyor.

Temmuz ayında analistlerin öngörüleri sırasıyla 1 ay için 41,21, 3 ay için 43,00, 6 ay için 45,17 ve 12 ay için 47,03 seviyelerindeydi.

Bu tahminler, bankanın temmuz ayında yaptığı önceki projeksiyonlara kıyasla yukarı yönlü bir revizyon anlamına geliyor.

ING’nin değerlendirmesinde, son 3 aylık dönemde TL’nin dolar karşısındaki ortalama aylık değer kaybının yüzde 1,8 seviyesinde gerçekleştiği belirtildi.

'TCMB'nin TL'de hızlı değer kaybına izin vermesi muhtemel değil'

CNBC-e'de yer alan habere göre raporda, TL’nin reel efektif kur seviyesinin Türkiye’nin uluslararası ticaretteki rekabet gücünü destekleyici bir noktaya geldiği vurgulanarak şunlar kaydedildi:

“Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın faiz indirimlerini hızlandırma ihtimali TL’ye yansıyabilir. Öte yandan Merkez Bankası’nın TL’de hızlı bir değer kaybına izin vermesi muhtemel değil. TCMB gelecek aylarda muhtemel hızlı faiz indirimleri halinde dövizde oluşabilecek baskıları karşılamaya hazır görünüyor.”