İngiltere'de enflasyon yüzde 3 arttı

13 Şubat 2018

İngiltere'de ocak ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık bazda yüzde 3 artış kaydetti.

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) verilerine göre, İngiltere'de ocak ayına ilişkin TÜFE yıllık bazda beklentilerin üzerine çıkarak yüzde 3 arttı. İngiltere'de geçen yılın aralık ayında da TÜFE yüzde 3 yükseliş göstermişti.

Veriler, eğlence ve kültürel aktivitelere ilişkin mal ve hizmetlerin fiyatındaki artışın ocak ayında yıllık bazlı enflasyona yukarı yönlü etki ettiğini ortaya koydu. Öte yandan söz konusu dönemde yakıt fiyatları, enflasyona aşağı yönlü etki etti.

İngiltere'de ocak ayında aylık bazda TÜFE de yüzde 0,5 azaldı. Beklenti ocak ayında aylık bazda TÜFE'nin yüzde 0,6 seviyesinde azalması yönündeydi. İngiltere'de ocak ayına ilişkin çekirdek TÜFE ise yıllık bazda yüzde 2,7 artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

"Faiz artışına gidilmesi yönünde baskı oluşturdu"

Verilere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Markit Başekonomisti Chris Williamson, "İngiltere'de enflasyon ocak ayında beklenenin üzerinde gerçekleşerek politika yapıcıların üzerinde yeniden faiz artışına gitmeleri yönünde baskı oluşturdu. Büyük ihtimalle bir sonraki faiz artışı mayıs ayında olacak" ifadelerini kullandı.

İngiltere Merkez Bankası (BoE) geçten hafta beklentilerle uyumlu şekilde politika faiz oranını yüzde 0,5 seviyesinde bırakmıştı. BoE Başkanı Mark Carney ise faiz kararının ardından, "Faizleri kademeli bir şekilde olmakla birlikte daha hızlı ve kasım ayındaki tahminimizden daha fazla artırmamız gerekebilir." değerlendirmesinde bulunmuştu.

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Kaynak: AA