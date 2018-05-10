"İran kararı piyasalarda endişe yaratıyor"

10 Mayıs 2018

Eski Fed Başkan Yardımcısı Stanley Fischer, Trump yönetiminin İran nükleer anlaşmasından çekilme kararı ve diğer jeopolitik gelişmelerin, uluslararası çatışma için potansiyel dikkate alındığında endişeye neden olduğunu söyledi.

"Benim kendi volatilite endeksim (VIX) çok yukarı çıktı" diye konuşan Fischer, Ortadoğu'daki durumu "çok çetin" olarak niteledi. "Bu, nükleer silahların yayılmasına yol açabilecek bir problem" ifadelerini kullanan Fischer, "Bu, ABD ile Avrupa arasındaki ilişkileri koparabilecek bir problem" dedi.

Konuşmasında ticaret savaşlarının geçmişte büyük ekonomik negatif sonuçlarla bittiğini ve bunun şimdi de olabileceğini anlatan Fischer, ABD'de kurumların vergisinin yüzde 35'ten yüzde 21'e indirilmesi sonrasında gelecekte mali genişlemenin çok daha zor olacağını, ABD'nin bir gün borcunun kolaylıkla yüzdüremeyeceği bir noktaya gelebileceğini vurguladı.

"Belirsizlik en bariz risk"

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic de, Başkan Donald Trump'ın ticaret politikalarındaki belirsizliğin ABD ekonomisinin karşı karşıya olduğu"en bariz risk" olduğunu ve işletmeleri yatırımlarını geri çekmeye, azaltmaya teşvik ediyor olabileceğini söyledi.

Beyaz Saray'ın ticaret taktiklerine en keskin Fed eleştirilerinden birini yönelten Bostic, güneyde işletme yetkiileri ile yapılan görüşmelerin yatırımların ticaret riskleri nedeniyle ertelenmiş olduğu olasılığını gündeme getirdiğini ifade etti.

Bostic, ticaret risklerinin son kurumlar vergisi indiriminden umulan etkilerin altını oyabileceğini vurguladı. Bostic, "Vergi politikasına ilişkin bu yılın başında yükselen iyimserlik şimdi yerini, gümrük tarifelerinin ve olası bir ticaret savaşının yol açtığı belirsizliğe bırakmış durumda" diye konuştu.

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