İş Bankası, Greeneco'daki paylarını sattı

Türkiye İş Bankası, 2023 yılında hisselerinin yarısını satın aldığı jeotermal elektrik santrali işletmecisi Greeneco'daki paylarını iştiraki İş Enerji Yatırımları'na sattı.

Bankanın Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamaya göre, Greeneco hisselerinin yüzde 50'si için satış bedeli 100 milyon dolar olarak belirlendi.

İş Bankası, söz konusu paylar için 2023 yılında 130 milyon dolar değer tespiti yapmıştı.

Açıklamada, satış bedelinin 20 milyon dolarlık kısmının peşin olarak tahsil edildiği, kalan tutarın ise 2026 yılında ödeneceği belirtildi.