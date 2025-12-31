New York borsası düşüşle kapandı

Yeni yıl tatili nedeniyle perşembe günü kapalı olacak ve işlem hacminin bu hafta düşük seyrettiği pay piyasalarında negatif bir seyir izlendi.

Fed'in yayımladığı 9-10 Aralık'ta düzenlenen Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısına ait tutanaklar yatırımcılar tarafından yakından takip edildi.

Bankanın tutanakları, bazı Fed yetkililerinin aralık ayındaki indirimin ardından politika faizinin bir süre sabit tutulmasının uygun olabileceğini değerlendirdiğini gösterdi.

Fed yetkililerinin politika duruşunun ne ölçüde kısıtlayıcı olduğuna ilişkin farklı görüşler dile getirdiği aktarılan tutanaklarda, yetkililerin çoğunun enflasyonun zaman içinde beklendiği şekilde gerilemesi halinde politika faizinde daha fazla indirimin uygun olabileceğini değerlendirdiği kaydedildi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in ocak ayındaki toplantısında politika faizini yüzde 85 ihtimalle sabit tutması öngörülüyor.

Kurumsal tarafta ise Meta'nın hisseleri, şirketin Singapur merkezli yapay zeka girişimi Manus’u 2 milyar doların üzerinde bir bedelle satın almak üzere anlaşmaya vardığına dair haberlerin ardından yüzde 1,1'e yükseldi.

Ayrıca ABD basınında yer alan haberde, Warner Bros. Discovery'nin, Paramount'un revize ettiği satın alma teklifini reddetmesinin beklendiği bildirildi.