İş Bankası yüzde 14 kredi büyümesi bekliyor
İş Bankası, bu yıl kredi ve mevduatta yüzde 13-14 büyüme öngörüyor.
İş Bankası 2018 yıl sonu beklentilerini açıkladı.
KAP'ta yer alan açıklamaya göre banka, kredi ve mevduatta yüzde 13-14 büyüme bekliyor.
Banka, takipteki kredi oranının yüzde 3'ün altında gerçekleşeceğini tahmin etti. 2018'de ortalama aktif kârlılığın ise yüzde 1,6-1,7 seviyesinde olması bekleniyor.
Açıklamada, Türkiye'nin makroekonomik göstergelerine ilişkin öngörüler de yer aldı. Buna göre banka, 2018'de büyümenin yüzde 4,1 ve enflasyonun yüzde 10,2 seviyelerinde gerçekleşeceği tahmin ediyor.
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