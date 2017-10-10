İş Bankası’ndan çocuklara Dijital Kumbara

10 Ekim 2017

Türkiye İş Bankası, geçmişte çocukların kullandığı kumbarayı, 18 yaşından küçüklerin dijital yoldan da para biriktirmesine olanak sağlayacak şekilde Dijital Kumbara olarak hizmete sunuyor.



Dijital Kumbara’yı, İşCep kullanan İş Bankası müşterileri şubelere başvurarak çocukları için alabilecek. Dijital Kumbara’nın kullanılmaya başlanması için İşCep kullanıcısı anne veya babanın çocukları adına vadesiz TL hesabı ve vadeli kumbara hesabı açması yeterli oluyor.

Bluetooht ile para transferi

İşCep içerisindeki "Dijital Kumbara" menüsü ile cep telefonunun bluetooth özelliği sayesinde Dijital Kumbara’ya anında para gönderilebiliyor. İşCep’ten Dijital Kumbara menüsüne giren İş Bankası müşterileri, telefonlarının bluetooth özelliği ile yakınındaki kumbaraları görebiliyor, para göndermek istedikleri kumbarayı seçip istedikleri tutarı ve iletmek istedikleri mesajı Dijital Kumbara’ya gönderebiliyor. İşCep’ten gönderilen para, Dijital Kumbara’nın ekranında yazılan mesaj ile birlikte görüntüleniyor.



Dijital Kumbara sahibi çocuklar, istedikleri zaman kumbaranın dijital ekranından birikimlerini takip edebiliyor. Birikim hedefi de tanımlanabilen Dijital Kumbara’nın ekranından çocuklar, biriktirdikleri tutarı ve hedefe yaklaşma durumunu izleyebiliyor. Dijital Kumbara ile çocukların küçük yaştan tasarruf alışkanlığı kazanması da amaçlanıyor.

Kumbarayı dijitalleştirdik

İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Yalçın Sezen, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, ülkemizde tasarruf bilincinin oluşması ve birikimlerin artırılması için, özellikle okul çağından başlayarak finansal okuryazarlığın sağlanması, bu bilincin tabana yayılarak ülkemizin tasarruf oranının gelişimine olumlu katkı sağlaması gerektiğini vurguladı.



Sezen, sözlerine şöyle devam etti: "Kurulduğumuz günden beri tasarrufun öncüsü olma misyonumuz ile ülkemizde tasarruf bilincinin toplumun tüm kesimlerinde artırılması yönünde çalışıyoruz. Küçük tutarlarla düzenli birikime teşvik eden ürün ve hizmetlerimiz ile tasarrufların tabana yayılması adına hem bankacılık sektörü hem de ülkemiz ekonomisine katkıda bulunuyoruz. 1929 yılının sonlarında tasarruf seferberliğine destek vermek amacıyla başlatmış olduğumuz ‘Kumbara Kampanyası’ ile ülkemizi ilk defa kumbaralar ile tanıştırdık. O günden bugüne ülkemizde tasarrufun simgesi haline gelmiş bir İş Bankası klasiği olan kumbaraları bugün, "nesnelerin interneti (IoT)" kavramına uygun olarak dijitalleştirdik.



Kumbaraları, dijital dünyanın içinde doğan okul çağındaki çocukların günlük hayatlarının ayrılmaz bir parçası olmak üzere, dijital haliyle müşterilerinin beğenisine sunduklarını belirten Sezen, "Dijital Kumbara ile sunduğumuz deneyimi, yaşamlarının bütünleyici bir parçası olarak internetle büyümekte olan çocuklarımızın hayatlarına son derece doğal bir biçimde entegre edecekleri şekilde tasarladık. Müşterilerimizin yol arkadaşı olma anlayışı ile yürüttüğümüz çalışmalarımızda, Dijital Kumbara ile çocuklarımıza sunacağımız eğlenceli para biriktirme deneyiminin ülkemizde küçük yaştan tasarruf alışkanlığı kazanılmasında önemli rol oynayacağına inanıyoruz" dedi.

Dijital Kumbara’ya nasıl sahip olunur?

Dijital Kumbara, veliler tarafından İş Bankası şubelerinden, Anadolu Sigorta’nın Güvenli Gelecek Sigortası ürününün Maxi ve üstü teminatlı sigorta paketlerinden birinin alınması halinde ücretsiz olarak temin edilebiliyor. Bunun haricinde Dijital Kumbara, hizmet ücreti karşılığında da İş Bankası şubelerinden alınabiliyor.



Dijital Kumbara’ya fiziksel olarak kâğıt ve madeni para atılması da mümkün. Fiziki para atılan haznenin açılması için şubelere başvuruluyor. Şubelerde Dijital Kumbara’nın içindeki fiziki paralar veliye teslim edilebileceği gibi velinin talimatı doğrultusunda bir mevduat hesabına da yatırılabiliyor.