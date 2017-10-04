İskoçya'da büyüme ikinci çeyrekte hız kesti

04 Ekim 2017

İskoçya ekonomisi bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 0,1 büyüme kaydederek bir önceki çeyreğe kıyasla hız kesti.

İskoçya hükümetinin resmi verilerine göre İskoç ekonomisi bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 0,1 büyüme gösterdi.

Ülkede yılın ikinci çeyreğinde hizmet sektörü ve üretim çıktısı bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,7 büyürken inşaat sektörü yüzde 3,5 daraldı.

İskoçya’nın bağlı bulunduğu Birleşik Krallık ise bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 0,3 büyüme kaydetmişti.

Bu yılın ilk çeyreğinde İskoç ekonomisi yüzde 0,6 seviyesinde büyüme göstermişti. Geçen yıl ise düşük petrol fiyatlarının Kuzey Denizi’ndeki enerji operasyonların olumsuz yönde etkilemesi nedeniyle ülke ekonomisi geçen yılın son çeyreğinde yüzde 0,2 daralmıştı.

"Güven ortamına geri dönüldüğünü gösteriyor"

Büyüme verilerine ilişkin değerlendirmede bulunan İskoç Ekonomi Bakanı Keith Brown, “Veriler İskoç ekonomisinin bu yılın ikinci çeyreğinde büyüme gösteremeye devam ettiğini gösteriyor. Ilımlı bir büyüme olmasına rağmen bu yılın ilk yarısı itibariyle petrol ve doğalgaza bağlı sektörlerde büyüme göstermiş olmamız memnuniyet verici. Bu bize güven ortamına geri dönüldüğünü gösteriyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Keith ayrıca İskoçya’nın hizmet sektöründe yılın ikinci çeyreği itibariyle görülen büyümenin olumlu olduğunu belirterek, ülke ekonomisinin en büyük kısmınını hizmet sektörünün oluşturduğunu hatırlattı.

Kaynak: AA