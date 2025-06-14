Dün sabah saatlerinde İsrail’in İran’a yönelik başlattığı "Yükselen Aslan Operasyonu", gece saatlerinde İran’ın misillemeleriyle karşılık buldu.

Bölgedeki tansiyonun yükselmesiyle birlikte finans piyasalarında da etkisi hissedilmeye başladı.

Sabah saatlerinden itibaren döviz, altın ve borsada sert hareketler yaşanırken, özellikle döviz kurları yatırımcıların gündemine oturdu.

“Dolar kaç TL oldu?”, “Euro ne kadar?”, “Sterlin ve İsviçre Frangı ne seviyede?” gibi sorular arama motorlarında en çok aratılanlar arasında yer aldı.

14 Haziran 2025 Cumartesi günü itibarıyla güncel döviz kurları şöyle:

ABD Doları

Alış: 38,8488 TL – Satış: 39,5850 TL

Euro

Alış: 44,8721 TL – Satış: 45,6681 TL

İngiliz Sterlini

Alış: 52,7020 TL – Satış: 53,6762 TL

İsviçre Frangı

Alış: 47,8491 TL – Satış: 48,8102 TL

Analistler, bölgedeki jeopolitik gelişmelerin döviz piyasaları üzerindeki etkisinin sürebileceğini, özellikle doların güvenli liman özelliği nedeniyle talep gördüğünü belirtiyor.