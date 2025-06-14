İsrail-İran krizi dövizi vurdu: Dolar ve Euro’da son durum
Dün sabahın ilk saatlerinde İsrail'in İran'a yönelik düzenlediği "Yükselen Aslan Operasyonu" gece saatlerinde İran'dan gelen sert misillemeler ile karşılık oldu. Gelişmelerin ardından sabah saatlerinden itibaren döviz, altın ve borsada sert etkiler gözlenirken dövizdeki son durum merak konusu. Yatırımcılar, dolar ve Euro'daki son durumu merak ederken Google ve benzeri arama motorlarında en çok aratılanlar arasında "Dolar kaç TL oldu?", "Euro ne kadar?", "Döviz kurları ne kadar?" gibi sorular yer aldı. İşte 14 Nisan Cumartesi günü güncel dolar ve Euro fiyatları ve döviz kurları....
Dün sabah saatlerinde İsrail’in İran’a yönelik başlattığı "Yükselen Aslan Operasyonu", gece saatlerinde İran’ın misillemeleriyle karşılık buldu.
Bölgedeki tansiyonun yükselmesiyle birlikte finans piyasalarında da etkisi hissedilmeye başladı.
Sabah saatlerinden itibaren döviz, altın ve borsada sert hareketler yaşanırken, özellikle döviz kurları yatırımcıların gündemine oturdu.
“Dolar kaç TL oldu?”, “Euro ne kadar?”, “Sterlin ve İsviçre Frangı ne seviyede?” gibi sorular arama motorlarında en çok aratılanlar arasında yer aldı.
14 Haziran 2025 Cumartesi günü itibarıyla güncel döviz kurları şöyle:
ABD Doları
Alış: 38,8488 TL – Satış: 39,5850 TL
Euro
Alış: 44,8721 TL – Satış: 45,6681 TL
İngiliz Sterlini
Alış: 52,7020 TL – Satış: 53,6762 TL
İsviçre Frangı
Alış: 47,8491 TL – Satış: 48,8102 TL
Analistler, bölgedeki jeopolitik gelişmelerin döviz piyasaları üzerindeki etkisinin sürebileceğini, özellikle doların güvenli liman özelliği nedeniyle talep gördüğünü belirtiyor.