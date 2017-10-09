İşte piyasaların ilk gün tepkisi

09 Ekim 2017

DÜNYA ONLINE

Yakın coğrafyada yaşanan jeopolitik risklerin ajandadan çıkmasını bekleyen yurtiçi piyasalar, yeni bir gündemle adeta şok yaşadı: ABD ile vize krizi…

Pazar akşamı piyasalar kapalıyken peş peşe açıklanan kararlar, hem yatırımcıların hem de piyasa profesyonellerinin beklentilerini değiştirdi. Yeni senaryolara; vizelerin karşılıklı kaldırılması sonrasında Türkiye-ABD ilişkilerine yönelik kaygılar da eklendi. Kısa vadede ABD ile siyasi krizin ne şekilde yönetileceği ve karşılıklı yapılacak açıklamalar artık yurtiçi piyasaların ana gündemi olacak.

Vizelerin karşılıklı kaldırılması sonrasında Türkiye-ABD ilişkilerine yönelik kaygılar nedeniyle TL varlıklarda hızlı çözülmeler yaşandı. Dolar yüzde 3 prim yaparken, borsada yüzde 3 düşüş kaydedildi. Faizlerde ise 30 baz puana yakın yükselişler görüldü. Altının gram fiyatı da 155,7 lira ile tarihi zirvesine çıktı.

Borsa 99 binden döndü

ABD ile karşılıklı olarak vize işlemlerinin durdurulması ve siyasi gerginlik sonrasında BİST sert bir düşüş gerçekleştirdi. Yaklaşık 4000 puan kayıpla 100.324 puandan açılan BİST 100, artan satış baskısıyla gün içerisinde 99.210 puana kadar indi. Endeks, bu seviyeden gelen tepki alımlarıyla yükselişe geçti ve 101.000'de dengelenmeye çalıştı.

Vize krizinin ardından ABD - Türkiye arasındaki diplomatik ilişkiler belirleyici olacağından haftanın geri kalanında önemle takip edilecek. Analistler, teknik olarak 100.000 desteğini izliyor. Yeni gelişmelerle 100 bin altında kalıcı olunması halinde 99.000 destek olarak takip edilecek. Tepki alımlarında ise ilk öne çıkan seviye 102.500.

Fiilen seyahat sınırlaması anlamına gelen bu adımın ardından havayolu şirketleri de yüzde 10'un üzerinde kayıpla açıldı.

Türk Hava Yolları hisseleri günü yüzde 9.26 düşüşle 8.43 seviyesinden kapatırken, Pegasus hisseleri de yüzde 6.23 kayıpla 24.38 oldu.

TL'de sert kayıplar yaşandı

Geçen haftayı 3.62’den kapatan dolar/TL, ABD ve Türkiye'nin vize vermeyi karşılıklı askıya alması ardından Asya seansında sığ piyasada 3.90 seviyesini aştı. Kur, piyasalar açıldığında 3.70'te dengelendi. Dolar/TL, akşam saatlerinde 3.73'ün üzerine çıkarken, kurdaki 3.70 seviyesi baz alındığında TL dolar karşısında yüzde 2.5'i Cuma gününden bu sabaha olmak üzere son bir ayda yüzde 8'in üzerinde değer kaybetti.

Euro da bugün 4.5190 ile rekor kırdı. TL karşısında yüzde 3'ün üzerinde değer kazanan euro, kapanışa doğru 4.3840 seviyesinde yer aldı. Kısa vadede başta döviz kurları olmak üzere TL varlıklarda yüksek dalgalı seyrin devamı bekleniyor. Analistlere göre, dolar/TL kurunda, 3.70 bölgesini destek noktası olarak izleyebiliriz. Tansiyonun artmaya devam etmesi kuru 3.70 üzerindeki seyrini sürdürmesine neden olabilir. Kurda kritik destek noktası ise 3.65 olarak izleniyor.

Faizlerde 30 baz puan yükseliş

Son yaşanan gerginliğin ardından tahvil faizlerinde çok sık rastlanmayan bir yükseliş gerçekleşti. Geçen haftayı yüzde 11.07'den tamamlayan 10 yıllık tahvilde bugün 26 baz puan yükselerek yüzde 11.33'e yükseldi. Öte yandan, cuma günü yüzde 11.95 olan iki yıllık gösterge tahvil ise 27 baz puan artışla yüzde 12.22’den günü tamamladı.

Kısa vadede ABD ile siyasi krizin ne şekilde yönetileceği ve karşılıklı yapılacak açıklamalar yurtiçi piyasaların ana gündemi olacak. Piyasalar açısından haber bazlı hareketlerin izleneceği bu hafta temkinli olmayı öneren analistler, TL varlıkların mevcut ortamda yurtdışı piyasalardan bağımsız hareket edeceğini vurguluyor.

Altın rekor kırdı

Altının gram fiyatı, Türkiye ile ABD arasındaki diplomatik gelişmelerin ardından haftaya hızlı yükselişle başlayarak 155,7 lira ile tarihi zirvesine çıktı. Çeyrek altın gün sonunda 250 liradan satıldı. Analistler, teknik açıdan altının gram fiyatında 148,5 liranın destek, 156,5 liranın ise direnç olarak öne çıktığını aktardı.