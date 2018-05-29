İtalya MB Başkanı Visco: Ciddi riskten birkaç kısa adım uzaktayız

29 Mayıs 2018

İtalya Merkez Bankası Başkanı Ignazio Visco, ülkenin kamu finansmanını zayıflatma yönünde herhangi bir adım atılması halinde güvenin ve yıllardır yapılan değerli reformların zayıflayacağı uyarısında bulundu.

İtalya MB'nin yıllık toplantısında konuşan Visco, "Güveni kaybetme yönünde ciddi riskten sadece birkaç kısa adım uzaktayız. Yüksek borç/GSYH oranı ülkeyi tehlikeli güven krizine açık hale getirebilir. Kamu borcunun konsolidasyonu sürecinde kredibilitenin korunması zaruri" dedi.

Büyüme ve gevşek para politikası döneminde bütçe açığını artırmanın bir yanıt olmadığını ifade eden Visco, ılımlı büyüme ve artan enflasyonun İtalya için en olası senaryolar olduğunu da belirtti.



Euro bölgesinin üçüncü büyük ekonomisi olmasına rağmen İtalya ağır borç yükü altında ve euro için Yunanistan'ın yaşadığı ekonomik krizden çok daha büyük bir tehlike arz ediyor.

Mattarella'nın Savona'yı veto etmesiyle dün tahvil fiyatları ve borsalar yükseldiyse de, bu rahatlık kısa sürede bir erken seçim korkusuna dönüştü. 10 yıllık İtalyan ve Alman

tahvillerinin getirileri arasındaki fark dört yılın en yüksek düzeyine çıktı.





Moody's'ten not uyarısı

Bu arada Moody's, İtalya'da yeni kurulacak hükümetin uygulayacağı mali politikaların Ülke'nin kamu borç/GSYN oranını sürdürülebilir bir düşüş trendine sokmaması halinde kredi notunun

düşürülebileceği konusunda uyardı. Moody's, İtalya'nın kredi notu Cuma günü olası bir indirim için izlemeye almıştı. Moody's değerlendirmenin aşıla gelen 3 aylık süreçten uzun

sürebileceğine de belirtti.

Erken seçime gitme olasılığı ağır basıyor

Öte yandan İtalya’da Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella’nın teknik hükümeti kurmakla görevlendirdiği ekonomist Carlo Cottarelli’nin parlamentodan güvenoyu almasına zor gözüyle bakılırken ağustosta erken seçime gitme olasılığı ağır basıyor. İtalya’da 4 Mart’ta yapılan ve hiçbir parti veya ittifakın tek başına hükümet kurmaya yetecek oyu alamadığı seçimin ardından 86 gün geçmesine rağmen, ülkede hükümet kurma sorunu devam ediyor.

Uluslararası Para Fonu (IMF) Türkiye Masasının eski şefi ve ekonomist Cottarelli’nin kurması muhtemel hükümetin, parlamentoda güvenoyu alamayacağı öngörülüyor.

Şu ana kadar Cottarelli hükümetini destekleyeceğini açıklayan tek parti, mevcut hükümetin büyük ortağı sol görüşlü Demokrat Parti (PD) oldu.

PD haricindeki büyük siyasi partilerin hepsi, teknik hükümete güvenoyu vermeyeceklerini açıkladı.

Cottarelli'den önce hükümeti kurma müzakerelerini sürdüren aşırı sağcı Lig partisi ve sistem karşıtı M5S ise Cumhurbaşkanı Mattarella’ya sert tepki gösteriyor.

Mattarella’nın ekonomi bakanlığı için düşünülen ekonomist Paolo Savona’yı veto etmesiyle hükümet kurma girişimleri çöken M5S, Mattarella’nın sürece “kesin müdahalesi” nedeniyle “Anayasanın 90. maddesi çerçevesinde suçlanması ve azledilmesi gerektiğini” dile getirdi.

Anayasanın 90. maddesi, “cumhurbaşkanının, vatana ihanet ve anayasayı ihlal durumları dışında, görevini yürüttüğü sırada yaptığı işlemlerden sorumlu tutulamayacağını, bu hallerde de parlamento tarafından müşterek oturumda üyelerin mutlak çoğunluğuyla suçla itham edilebileceğini” içeriyor.

Mattarella’nın vetosu nedeniyle başarısız sonuçlanan hükümet kurma girişiminin tarafları Lig ve M5S, teknik hükümeti kesinlikle desteklemeyeceklerini ve derhal erken seçime gidilmesi gerektiğini savunuyor.

İki parti ve bakanlığı veto edilen Savona, İtalya’nın avro para biriminden çıkması gibi bir niyetleri olmadığını açıkladı.