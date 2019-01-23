ABONE OL GİRİŞ e-DÜNYA
13 °C

Japon MB sürpriz yapmadı

BOJ para politikasını değiştirmedi; enflasyon tahminini düşürdü.

Japon MB sürpriz yapmadı
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten A+ A-

Japonya Merkez Bankası (BOJ) para politikasını değiştirmedi ve enflasyon tahminini düşürdü. Japon MB böylece, uzun süredir devam eden gevşek para politikası maliyetlerine rağmen, bu politikayı sona erdirmede acelesi olmadığına dair piyasa görüşünü güçlendirdi.

BOJ beklendiği gibi kısa vadeli faizleri yüzde eksi 0.1'de, uzun vadeli faizleri ise sıfıra yakın seviyede tutma politikasında değişiklik yapmadı.

BOJ ayrıca, 2018 Temmuz ayında kabul edilen ve uzun bir süre boyunca faiz oranlarını son derece düşük seviyede tutmayı taahhüt eden ileriye yönelik yönlendirmeyi de değiştirmedi.

Faiz oranlarını değiştirmeme kararı 2'ye karşı 7 oyla alındı.

Kaynak: Reuters

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.