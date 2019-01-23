Japon MB sürpriz yapmadı

23 Ocak 2019

Japonya Merkez Bankası (BOJ) para politikasını değiştirmedi ve enflasyon tahminini düşürdü. Japon MB böylece, uzun süredir devam eden gevşek para politikası maliyetlerine rağmen, bu politikayı sona erdirmede acelesi olmadığına dair piyasa görüşünü güçlendirdi.

BOJ beklendiği gibi kısa vadeli faizleri yüzde eksi 0.1'de, uzun vadeli faizleri ise sıfıra yakın seviyede tutma politikasında değişiklik yapmadı.

BOJ ayrıca, 2018 Temmuz ayında kabul edilen ve uzun bir süre boyunca faiz oranlarını son derece düşük seviyede tutmayı taahhüt eden ileriye yönelik yönlendirmeyi de değiştirmedi.

Faiz oranlarını değiştirmeme kararı 2'ye karşı 7 oyla alındı.

Kaynak: Reuters