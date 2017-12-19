JCR, Halkbank'ın notları teyit etti

19 Aralık 2017

JCR Eurasia Rating, Türkiye Halk Bankası A.Ş.'nin Uzun Vadeli Ulusal Notu'nu ‘AAA (Trk)', Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para Notu 'nu ise ‘BBB-', not görünümleri ise sermayedar ve hükumet başta olmak üzere ulusal düzeydeki tüm sistemsel destek kaynakları dikkate alınarak ‘Stabil' olarak teyit etti.

Açıklamada şöyle denildi:

"JCR Eurasia Rating Türkiye Halk Bankası A.Ş.'yi periyodik gözden geçirme sürecinde en yüksek düzeyde yatırım yapılabilir kategori içerisinde değerlendirerek Uzun Vadeli Ulusal Notunu 'AAA (Trk)', görünümünü ise 'Stabil' olarak teyit etmiştir.

'BBB-' olarak teyit edilen Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı ve Yerel Para Notu ile diğer notların detayları ise aşağıda gösterilmiştir.

Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para Notu: BBB- (Stabil görünüm)

Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Notu: BBB- (Stabil görünüm)

Uzun Vadeli Ulusal Notu: AAA (Trk)/ (Stabil görünüm)

Kısa Vadeli Uluslararası Yabancı Para Notu: A-3 (Stabil görünüm)

Kısa Vadeli Uluslararası Yerel Para Notu: A-3 (Stabil görünüm)

Kısa Vadeli Ulusal Notu: A-1+ (Trk)/ (Stabil görünüm)

Desteklenme Notu: 1

Ortaklardan Bağımsızlık Notu: A

Notların teyit edilmesinde;

Net faiz marjındaki daralmaya karşın, bankacılık hizmet ve komisyon gelirlerindeki güçlü artış ve görece faaliyet giderlerindeki düşük artış sayesinde 2017 Eylül sonu verilerine göre bankanın net karının bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla önemli oranda artmış olması,

Sektör ortalamasının altında seyreden sorunlu alacak oranın eşlik ettiği yüksek aktif kalitesi ve sektör ortalamalarıyla uyumlu sorunlu alacak için ayrılan karşılık oranı,

Sektör ortalamasının altında kalmasına karşın yasal düzenlemeler ile uyumlu sermaye yeterlilik rasyosunun mevcut kredi büyümesine imkân sağlayacak ölçüde yeterli olması ve geçmişe göre iyileşme göstermesi,

Sermayesinin yüksek kalitesine ve olası kayıpları yeterli ölçüde karşılama gücüne işaret eden çekirdek sermayesinin toplam sermaye içindeki payının yüksek olması,

Ekim ayı içerisinde 1 milyar nominal bedelli ve 10 yıl vadeli sermaye benzeri tahvil ihracını gerçekleştirerek sermaye yeterlilik oranına ilave katkı sağlamış olması,

Yüksek büyüme performansının devam etmesi,

Ana faktörler olarak dikkate alınmıştır. Diğer taraftan, ABD'nin uyguladığı ambargo kapsamında yasaklı olan ülke ve kişilerle geçmişte yapılan ticari işlemlere ilişkin olarak Bankanın eski yöneticisinin yargılandığı ve devam eden yargılama sürecinden ilerleyen dönemlerde ortaya çıkabilecek olası negatif etkiler izlenmekle birlikte, bu hukuki sürecin bankanın faaliyetleri üzerinde yaratacağı dolaylı ve negatif etkilerinin ortaya çıkması halinde, bu konuda hükumetin ve ulusal sistemin vadettiği finansal ve operasyonel desteğin, bankanın mali yapısında oluşacak aşağı yönlü baskılayıcı etkileri tam bir yeterlilik içerisinde dengeleyeceği kanaatiyle görünüm notları "Stabil" olarak teyit edilmiştir."