J.P. Morgan açıkladı: Fed'den bu yıl faiz indirimi beklenmiyor

J.P. Morgan Başekonomisti Michael Feroli, ABD iş gücü piyasasına ilişkin son verilerin, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu yıl faiz indirimi ihtimalini zayıflattığını değerlendirdi. Feroli, aralık ayına ilişkin istihdam raporunun iş gücü piyasasına yönelik kaygıları azalttığını ve işsizlik oranının yüzde 4,4 seviyesine gerilemesinin para politikasında gevşeme beklentilerini sınırladığını ifade etti.

Banka, politika faizine ilişkin beklentilerinde fonlama faiz aralığının 2025 yılı boyunca yüzde 3,5-3,75 bandında korunacağını öngördü. Tahminlere göre, 2027 yılının üçüncü çeyreğinde ise 25 baz puanlık artışla üst bandın yüzde 4 seviyesine çıkarılması bekleniyor.

Feroli, iş gücü piyasasında yeniden zayıflama yaşanması veya enflasyonda belirgin bir gerileme görülmesi halinde Fed'in bu yıl içinde faiz indirimi gündeme alabileceğini belirtti. Ancak ikinci çeyrekte iş gücü piyasasında sıkılaşmanın devam etmesini ve dezenflasyon sürecinin yavaş ilerlemesini beklediklerini kaydetti.

"Komiteyi ikna etmek zor olacak"

Öte yandan Feroli, Kevin Warsh'ın bu yıl faiz indirimlerini destekleyebileceğini ancak zaman içinde daha şahin bir para politikası yaklaşımına yönelebileceğini değerlendirdi. Warsh'ın başkan olması durumunda faiz indirimi konusunda Federal Açık Piyasa Komitesi'ni (FOMC) ikna etmesinin kolay olmayacağına da dikkat çekildi.

Fed bilançosunun küçültülmesi sürecinde Warsh'ın etkili olabileceğini belirten Feroli, daha küçük bir bilanço yapısının faizleri aşağı çekebileceği görüşüne temkinli yaklaştı. Feroli, bu tür bir adımın uzun vadeli faiz oranları üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturabileceğini dile getirdi.