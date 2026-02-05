Netcad Yazılım hisseleri borsada tavandan açıldı

Netcad Yazılım'ın halka arz edilen payları, Borsa İstanbul'daki ilk işlem gününde güçlü talep ile karşılaştı.

İnfo Yatırım liderliğindeki konsorsiyum aracılığıyla 28-29-30 Ocak 2026 tarihlerinde gerçekleştirilen talep toplama sürecinin ardından şirket hisseleri, işlem görmeye başladığı gün tavan fiyattan açıldı.

Son 20 ayın en yüksek yatırımcı seviyesi

Halka arz sürecinde yaklaşık 1 milyon yatırımcıya dağıtım yapıldığı ve yatırımcı sayısı bakımından son 20 ayın en yüksek seviyesine ulaşıldığı belirtildi. Netcad Yazılım paylarının fiyatı, ilk işlem gününde yüzde 10 artışla 50,60 TL'ye yükseldi. Şirket payları halka arzda 46 TL fiyatla satışa sunulmuştu.

Piyasa verilerine göre, paylarda tavan fiyat olan 50,60 TL seviyesinde yaklaşık 42,55 milyon lot alım talebi bulunurken, işlem hacminin sınırlı kaldığı görüldü. Gün içinde şu ana kadar 15.679 lotluk işlem gerçekleşti.