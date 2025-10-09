JP Morgan CEO'sundan borsa uyarısı: Düşüş riski daha yüksek!

JP Morgan CEO'su Jamie Dimon, BBC'ye yaptığı açıklamada ABD hisse senetlerinde ciddi bir düşüş riskinin piyasada şu anda yansıtıldığından daha yüksek olduğunu söyledi.

Dimon, ciddi bir piyasa düzeltmesi konusunda "diğerlerinden çok daha endişeli" olduğunu ve bunun önümüzdeki altı ay ile iki yıl içinde gelebileceğini belirtti.

Dimon, ABD'nin dünya sahnesinde "daha az güvenilir" bir ortak haline geldiğini de söyledi.

Belirsizliğe dikkat çekti

Dimon, ABD'de enflasyon konusunda hala "biraz endişeli" olduğu konusunda uyardı, ancak Trump yönetiminin Başkanı Jerome Powell'a yönelik tekrarlanan saldırılarına rağmen Fed'in bağımsız kalacağını düşündüğünü vurguladı.

Jeopolitik ortam, mali harcamalar ve dünyanın yeniden militarizasyonu gibi risk faktörlerine işaret ederek, belirsizlik ortamı yaratan "pek çok şey" olduğunu ekledi.