JPMorgan'dan TL'de 'ağırlık azalt' tavsiyesi

16 Nisan 2018

JPMorgan analistleri Anezka Christovova, Robert Habib ve Jonathan Cavenag imzalı notta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yükselen enflasyon beklentilerine karşılık, geçerli bir para politikası izlemesi gerektiği belirtildi.

Bloomberg'in haberine göre JPMorgan, Türk tahvilleri ile ilgili tavsiyesini de 'ağırlık azalt' olarak belirledi.

Kurum, yayınladığı notta Rus rublesinde 'ağırlık artır' tavsiyesinden 'ağırlık azalt' tavsiyesine geçtiğini belirtti. Notta, şu günlerde geçerli olan gerilim dindiğinde Rus varlıkların yeniden satın almak için cazip hale gelebileceğine de vurgu yapıldı.

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