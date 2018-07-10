Kabine sonrası piyasalar sert dalgalandı

10 Temmuz 2018

Jülide YİĞİTTÜRK GÜRDAMAR

Piyasalar hareketli bir gün yaşadı. Seçimlerden sonra pozitif ayrışan TL varlıklar yeni kabinenin açıklanması sonrasında değer kaybetti. TCMB’deki değişiklik ve yeni kabinenin açıklanması ile güne 4,51 seviyelerden başlayan dolar/TL, dün gece geç saatlerde 4.7506’ya kadar yükseldi. Bugün ise dalgalı bir seyir izlendi. TL'de görülen sert değer kaybında önemli bir rol oynayan TCMB Kanunu'ndaki değişikliğin netleşmesi ile 4,65’in altına düşen TL, gün boyu volatil bir seyir izledi.

Borsa endeksi gün içinde yüzde 3‘ün üzerinde değer kaybederken, tahvil faizleri yine yüzde 20’nin üzerine çıktı. Analistler, bundan sonra ekonomi yönetiminin söylemlerinin ve adımlarının yakından izleneceğini söylüyorlar.

MB kararnamesi rahatlattı ama...

Son birkaç gündür pozitif seyreden TL'deki değer kaybı ilk olarak Merkez Bankası başkan yardımları için yapılan KHK düzenlemesi ile başladı. 4,58’li seviyelere çıkan dolar/TL, kabinenin açıklanması sonrasında dün gece uluslararası piyasalarda 4,75 seviyelerine kadar yükseldi. TL yüzde 4'e yaklaşan değer kaybı ile benzer para birimlerinden açık ara negatif ayrıştı. TL'de dün görülen sert değer kaybında önemli bir rol oynayan TCMB Kanunu'ndaki değişikliğin yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile netleşmesi sonrasında TL güne sert bir yükselişle başladı. 4,65’ine altına kadar gerileyen dolar/TL, daha sonra 4,68-4,71 aralığında gezindi. Sabah saatlerinde 5,45’li seviyelere düşen euro/TL ise 5,59’lara kadar yükseldi.

Yabancılar banka hisseleriyle çıkıyor

Global piyasalarda toparlanma eğilimi devam ederken, dün 100 bin sınırını aşan Borsa İstanbul’da seçim sonrası oluşan pozitif fiyatlama yerini akşam vakti açıklanan yeni kabineyle birlikte satışlara bıraktı. Ekonomi politikalarına yönelik belirsizlik endekste negatif fiyatlamaları beraberinde getirirken, endeks 96 binin altına kadar sarktı. Gün içerisinde yabancı satışları nedeniyle banka hisseleri önderliğinde yüzde 3'ü aşan düşüşler yaşandı. TEB Yatırım/BNP Paribas stratejisti Işık Ökte, satışlarda yabancı yatırımcı yoğunluğuna işaret ederek, "Özellikle Garanti Bankası ve Akbank'ta böyle bir yabancı satışını Bernanke miladından beri görmemiştik" dedi.

Tahvil faizleri yüzde 20’yi aştı

Piyasalardaki sert dalgalanmalardan faizler de nasibini aldı. Gösterge iki yıllık tahvilin bileşik faizi dünkü Hazine ihaleleri öncesinde 10 yılın en yükseği olan yüzde 20.51'e, 10 yıllık gösterge tahvil faizi ise yüzde 17.84 ile tarihi zirveye yükseldi.

Öte yandan, Hazine’nin 2 yıllık tahvil ihalesinde faiz 10 yılın zirvesine çıktı. Tahvil ihalelerinde iki yıl vadelilerin faizi yüzde 20.28 ile 10 yılın zirvesinde gerçekleşti. Hazine, dün düzenlediği üç tahvil ihalesinde 9 milyar 79,1 milyon lira borçlandı.

CDS'ler ve dolar cinsi tahviller yükseldi

Türkiye'nin 5 yıllık CDS'leri kabinenin açıklanmasının ardından yükselirken, dolar cinsi tahvillerinde de kayıplar arttı. Türkiye'nin beş yıllık kredi iflas takası (CDS) primi kabine atamalarının ardından sert şekilde yükseldi. CDS'ler 22 baz puan artışla geçen 297 baz puana yükseldi. Türkiye'nin 2045 vadeli dolar cinsi tahvilinin fiyatı 4.3 sent düşüşle 87.2 sente, 2038 vadeli tahvilin fiyatı 3.9 sent düşüşle 95.87 sente indi. Türkiye dolar cinsi tahvilleri ile ABD'nin aynı vadeli tahvilleri arasındaki getiri farkı ise 26 baz puan yükselerek 419 baz puana çıktı.

Ekonomi Politikaları Kurulu önemli

Piyasalar, önümüzdeki dönemde uygulanacak ekonomi politikalarına ilişkin sinyal verebileceği düşünülen Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu'na odaklanıldı. Bundan sonraki dönemde atılacak adım ve söylemlere odaklanacak olan piyasalar, yeni organizasyon yapısı ve atamaları da yakından izleyecek. Ayrıca, cuma günü gelecek olan Fitch'in kredi not ve görünüm kararları da önemli. Analistler, “Piyasanın kafası bir nebze karıştı. 'Ekonominin başında Berat Albayrak mı yoksa kurul mu olacak?' piyasadaki en büyük soru işareti" dediler.