Kamu bankalarının genel kurulları ertelendi

27 Nisan 2018

Jülide YİĞİTTÜRK GÜRDAMAR

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank’ın bugün yapılması beklenen Olağan Genel Kurul toplantıları ileri bir tarihe ertelendi. Halka açık olan Halkbank ve Vakıfbank konuya ilişkin açıklamalarını KAP’a yaptı.

DÜNYA’nın edindiği bilgiye göre, hükümetin isteğiyle söz konusu genel kurullar 24 Haziran’da yapılacak seçimler sonrasına ertelendi.

Konuya yakın bir kaynak, “Seçimlerden önce gündem çok yoğun. Söz konusu genel kurullarda, şirketlerin yönetimine Hazine veya Varlık Fonu gibi kuruluşlardan yapılacak temsilci atamalarıyla ilgili henüz bir çalışma yapılmamış olabilir. Bu yoğun gündemde geçen sene referandum nedeniyle yapılan erteleme bu sene seçim nedeniyle yapılmış gibi görünüyor” dediler.

Öte yandan, Merkez Bankası 12 Nisan’da genel kurulunu yaparken, THY Genel Kurulu’nu erteleme olmazsa 4 Mayıs’ta yapacak.

Borsa İstanbul’da ise henüz bir tarih belirlenmedi. Geçtiğimiz sene de referandum nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarının genel kurulları Hükümet'in talimatıyla referandum sonrasına ertelenmişti.