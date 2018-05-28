Kaplan: Fed'de sancılı bir tartışma yaşanacak

28 Mayıs 2018

Dallas Fed Başkanı Robert Kaplan, politika yapıcıların faiz oranlarının artırılmaya devam edilmesi gerektiği konusunda neredeyse görüş birliği içinde olduklarını, ancak faizde başa baş noktasına gelindiğinde Fed'in "sancılı" bir tartışma ile karşı karşıya kalacağını söyledi.

"Faizde nötr seviyeye ulaştığımızda ne yapmamız gerektiği konusunda karar vermiş değilim" diye konuşan Kaplan, "Aralarında getiri eğrisinin şeklinin de olduğu oldukça birçok neden için sancılı bir tartışma yaşayacağız" dedi.

Kaplan ve diğer politika yapıcılar, göreceli olarak yatay getiri eğrisinin, Fed'in faizleri çok fazla veya çok hızlı artırması halinde terse dönebileceğinden ve bunun bir resesyonun başlangıcı olabileceğinden endişe ediyorlar.