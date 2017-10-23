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Karadağ, 'borçlanma' iddialarını yalanladı

TVF Yönetim Kurulu Başkan Vekili Karadağ, Fon'un acil borçlanmaya gittiği ve bankalardan kredi aradığı yönündeki haberlerin gerçek olmadığını duyurdu.

Karadağ, 'borçlanma' iddialarını yalanladı
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Türkiye Varlık Fonu (TVF) Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Karadağ, Türkiye Varlık Fonunun acil borçlanmaya gittiği bankalardan kredi aradığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, bu haberlere itibar edilmemesini söyledi.

Twitter üzerinden açıklama yapan Karadağ, "Hal böyle iken bir de bu asılsız haberler üzerine sayfalarca köşe yazan araştırmacı gazetecilerimizi kamuoyunun takdirine bırakıyorum." dedi.

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