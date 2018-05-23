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Karadağ: Satışın potansiyel etkileri piyasada görülecek

Borsa İstanbul Başkanı Karadağ, borsanın döviz varlıklarını TL'ye geçirmesinin potansiyel etkilerinin piyasada görüleceğini söyledi. Karadağ, satılan döviz miktarını ise bilmediğini ifade etti.

Karadağ: Satışın potansiyel etkileri piyasada görülecek
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Borsa İstanbul Grubu, kısa vadeli ihtiyaçları dışında kalan döviz varlıklarını bugün itibariyle Türk Lirasına çevirdiğini açıkladı.

Karar sonrası Bloomberg HT kanalına açıklama yapan Borsa İstanbul Başkanı Himmet Karadağ, "Kurda makul seviyelerin ötesine geçiş gördüğümüz için bu kararı aldık. Kurdaki hareketlerin makul nedenlerini görseydik bu kararı almazdık" dedi.

Satılan döviz miktarını bilmediğini ifade eden Karadağ, "Arkadaşlara sormuyorum" şeklinde konuştu. Karadağ, "Normal şartlarda finans birimimiz farklı para birimlerinden gelirimizi planlıyor" bilgisini paylaştı.

Karadağ, yapılan satışın potansiyel etkilerinin piyasada görüleceğini söyledi.

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