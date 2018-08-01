Katar borsasına yaklaşık 1,5 milyar dolar döviz girdisi

01 Ağustos 2018

Katar borsasından yapılan açıklamada, 2018'in ilk yedi ayında 1 milyar 450 milyon dolarlık döviz girdisi sağlandığı ve bu durumun yabancı yatırımcıların ülke ekonomisine duyduğu güveni yansıttığı belirtildi.

Borsa genel endeksinin, bazı Arap ülkelerinin Katar'a ambargo başlattığı Haziran 2017'deki seviyeyi geçerek son 14 ayın zirvesine ulaştığına dikkat çekilen açıklamada, aynı dönemde piyasa değerinin de yüzde 3,2 arttığı aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, endeksin 2018'in başından bu yana yüzde 17'den fazla artış gösterdiği ifade edildi.

Katar borsası, bölgede Suudi Arabistan'dan sonra 151 milyar dolarla piyasa değeri ikinci büyük borsa konumunda bulunuyor.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır yönetimlerinin, 5 Haziran 2017'de Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmeleri ve ekonomik ambargo uygulamaları Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.

Kaynak: AA