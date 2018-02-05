ÜYE OL GİRİŞ e-DÜNYA
10 °C

Kipa borsada kaldı, hisseleri yükseldi

Kipa hisseleri, borsa kotundan çıkarılma teklifinin şirketin cuma günkü olağanüstü genel kurulunda reddedilmesinin ardından yüzde 5 üzeri primli hareket ediyor.

Kipa borsada kaldı, hisseleri yükseldi
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten A+ A-

Migros, ana ortağı olduğu Kipa'nın yaklaşık yüzde 3.75 olan fiili dolaşımdaki pay oranının oldukça düşük olması ile bir borsa şirketi olarak varlığını devam ettirmesinin ortaya çıkardığı operasyonel zorluk ve maliyetlerin ortadan kaldırılması amacıyla borsa kotundan çıkarılmasını değerlendiriyordu.

Kipa'dan KAP'a yapılan açıklamada, şirketin cuma günü gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulunda konuya ilişkin yapılan oylamada, "oybirliği ile Kipa'nın borsa kotundan çıkarılmamasına karar verildi" denildi.

Kipa hisseleri bugün 3.48 liraya kadar yükselmesinin ardından saat 15:18'de yüzde 5.11 primle 3.29 liradan işlem görüyor.

Ödenmiş sermayesi 1.33 milyar lira olan Kipa'da Migros yüzde 96.25 hissedar konumunda. Geriye kalan yüzde 3.75 hisse ise diğer ortakların elinde bulunuyor.

Kaynak: Reuters

kipa migros

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız. Daha önce üye olmadıysanız lütfen üye olunuz.
Giriş Yap Üye Ol!

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.