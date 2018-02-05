Kipa borsada kaldı, hisseleri yükseldi

05 Şubat 2018

Migros, ana ortağı olduğu Kipa'nın yaklaşık yüzde 3.75 olan fiili dolaşımdaki pay oranının oldukça düşük olması ile bir borsa şirketi olarak varlığını devam ettirmesinin ortaya çıkardığı operasyonel zorluk ve maliyetlerin ortadan kaldırılması amacıyla borsa kotundan çıkarılmasını değerlendiriyordu.

Kipa'dan KAP'a yapılan açıklamada, şirketin cuma günü gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulunda konuya ilişkin yapılan oylamada, "oybirliği ile Kipa'nın borsa kotundan çıkarılmamasına karar verildi" denildi.

Kipa hisseleri bugün 3.48 liraya kadar yükselmesinin ardından saat 15:18'de yüzde 5.11 primle 3.29 liradan işlem görüyor.

Ödenmiş sermayesi 1.33 milyar lira olan Kipa'da Migros yüzde 96.25 hissedar konumunda. Geriye kalan yüzde 3.75 hisse ise diğer ortakların elinde bulunuyor.

Kaynak: Reuters